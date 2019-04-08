Автомат виготовляє ідеальний крем для обличчя: що про нього відомо

Сучасні косметичні компанії пропонують креми для догляду за шкірою обличчя різних типів – сухої, жирної, комбінованої, чутливої ​​або нормальної. Але така "типізація" насправді досить умовна, оскільки шкіра кожної людини по-своєму переносить вплив "ворожих" чинників на кшталт ультрафіолетового випромінювання, вітру або жорсткої води.

Косметологи впевнені, що максимально ефективним для споживача буде крем, підібраний за індивідуальними характеристиками. Деякі компанії вже надають такі послуги, проте вартість "персоналізованих" косметичних засобів доволі дорога.

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Зробити подібну продукцію більш доступною взялися німецькі вчені з Інституту машинобудування і автоматизації Товариства Фраунгофера, які об'єдналися в стартап Skinmade.



Виробництво "індивідуальних кремів" відбувається у цьому апараті

Машина оснащена сенсорним екраном і поруч датчиків, що дозволяють отримати дані про стан шкіри на лобі, щоках і куточках рота людини.



Диво-апарат створить особливий крем, що підходить тільки вам

Аби зібрати всю інформацію для створення крему, потрібно притиснути смужку спеціальної непрозорої плівки до шкіри на 30 секунд. При попаданні секрету сальних залоз смужка стає прозорою.

Аналізуючи ступінь прозорості, вбудований в пристрій сенсор визначає рівень ліпідів. Також цей апарат оснащений запатентованою системою оцінювання шкірної еластичності.

Ціна – 40 євро за баночку.

Отримані дані потім обробляються за допомогою нейронних мереж, і система підбирає формулу ідеального крему для кожної людини, після чого стартує процес виробництва: машина змішує різні інгредієнти в потрібних пропорціях і фасує крем в баночку об'ємом 30 мілілітрів, яка видається покупцю.

Індивідуальний продукт, як правило, має високу ціну. Але ми змогли обійти це обмеження, а також зробили виробництво персоналізованого крему досить швидким ... Наш секрет полягає в інноваційному об'єднанні різних етапів дозування, гомогенізації і очищення,

– розповідає засновник компанії Skinmade Віктор Бальцер.

Наразі, дослідники розмістили фірмові пристрої в косметичних магазинах трьох міст Німеччини.