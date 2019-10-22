Автомобілі Hyundai вчитимуться кермуванню у власників

Компанія Hyundai розробляє перший в світі автомобільний круїз-контроль на базі машинного навчання. Технологія вчитиметься у водія та підлаштовуватиметься під його особливості кермування.

Що відомо про розробку? Технологія отримала назву Machine Learning based Smart Cruise Control (SCC-ML). Вона базується на основі існуючого комплексу систем активної безпеки Advanced Driver Assistance System (ADAS), повідомляє "Популярная механика".

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Інтелектуальний круїз-контроль Smart Cruise Control (SCC) доповнено штучним інтелектом, який стежить за стилем водіння конкретної людини і допомагає електроніці підлаштовуватися під водія, щоб зробити їзду максимально комфортною.

Як це працюватиме? Інженери, вивчивши досвід використання круїз-контролю реальними людьми, дійшли висновку, що часто водії не використовують систему через те, що їм некомфортно від того, як поводиться електроніка в умовах реального трафіку. SCC-ML повинна використовувати дані з фронтальної камери і радара, які порівнюються з моделлю поведінки за кермом конкретного водія.



Круїз-контроль в авто Hyundai підлаштовуватиметься під стиль кермування водія

Потім за допомогою машинного навчання автомобіль буде підлаштовуватися під стиль водіння людини. Система буде аналізувати те, на якій відстані водій тримається від транспорту, який рухається попереду, інтенсивність розгону і ступінь реакції на зміну умов в потоці. Також враховуються швидкість руху і характер дорожнього покриття.

Заявлено, що в SCC-ML буде закладено близько 10 000 шаблонів поведінки водія, а електроніка в процесі навчання зможе аналізувати небезпечні сценарії водіння і не стане використовувати ризиковані маневри.

Дата появи перших авто. Терміни появи SCC-ML на серійних автомобілях корейської марки не називаються.

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