Автомобільний стартап збирається вивести електромобілі на рівень "недоступний Tesla"

Виробники седана Lucid Air довго шукали фінансування, а тепер, нарешті, готові дати відкоша Ілону Маску. На допрацювання люксового седана у Lucid було кілька років. Так що ефективність батарей і дистанція на одній зарядці будуть "неперевершеними", обіцяє глава компанії.

Видання Electrek взяло інтерв'ю у Пітера Роулінсона – гендиректора і техдиректора Lucid – стартапу, який вже не перший рік збирається "вбити" Tesla. Ще в 2017 році був представлений седан Lucid Air за ціною в 60 000 доларів. До виходу Model 3 це була серйозна бюджетна заявка – але грошей на організацію виробництва довго не було. А доступний електроседан від компанії Ілона Маска вже давно на дорогах.

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Розвиток стартапу

В кінці 2018 року Lucid отримала близько 1 мільярда доларів від Саудівської Аравії на організацію виробництва, і в кінці січня почав прийом попередніх замовлень.

Роулісон каже, що весь час в очікуванні фінансування модель допрацьовували, і обіцяє "неперевершений рівень ефективності" і дальність поїздки на одній зарядці – понад 640 кілометрів.

Роулісон каже, що на заводі компанії в Каліфорнії ось-ось встановлять дах, після чого почнеться монтаж виробничих ліній. Поки ж Lucid зайнята виготовленням пілотної партії з 80 автомобілів, більшість яких будуть використані в різних тестах.

Що обіцяє глава компанії

Одна з найважливіших новацій Air 2020 модельного року – найпотужніша система зарядки. Tesla пропускає 400 кВт, Porsche Taycan – 800 кВт. У Lucid Air зарядна потужність – 900 кВт. І завдяки цьому можна встановити потужні акумулятори, яких вистачить на 640 кілометрів.

Роулінсон також стверджує, що Air буде лідером за ефективністю: на 1 кВт/год місткості акумулятора автомобіль проїде 4-5 кілометри.

Tesla не володіє "таємним знанням" в цій галузі, запевняє він, і технологію можна вивести на новий рівень. Наприклад, завдяки високій ефективності топової версії Air не потрібен більше акумулятор-монстр на 130 кВт/год, який анонсували в 2017 році,

– розповів Роулінсон.

Двигун, запевняє директор, теж вийшов видатний: він видає обіцяні 1000 кінських сил, і при цьому він настільки компактний, що одна людина може підняти його голими руками. Роулінсон не виключає, що Lucid буде продавати двигуни окремо – як постачальник.

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Правда, разом з усіма інноваціями неабияк зросла і ціна електроседана. Lucid відмовився від дешевих варіантів і тепер сподівається продавати свої електрокари за ціною в 100 000 доларів і дорожче. А конкурентом для себе бачить не стільки Tesla, скільки Mercedes-Benz S-Class.

Коли представлять автомобіль

Серійну версію Lucid Air, як очікується, представлять на квітневому автосалоні в Нью-Йорку.

Тим часом у Tesla

Нещодавно Ілон Маск заявив, що Model S після найближчих оновлень теж стане електрокаром на, який долає 640 кілометрів на одній зарядці. Навіть більше, Маск зазначив, що характеристики автівки на сайті дещо занижені, а її реальні можливості значно більші.

Крім того зовсім скоро пройде обіцяний Маском "День акумуляторів", на якому Tesla презентує нові розробки в цій галузі. Цілком можливо, що після цього дня заяви глави стартапу Lucid не будуть такими ж самовпевненими.

Хоч Роулінсон і стверджує, що Tesla не володіє "таємним знанням" в галузі акумуляторів, компанія, все ж, володіє чималим досвідом і він значно перевершує досвід Lucid. Річ ще й у тім, що стратегія Tesla набагато пропрацьованіша. Компанія ніколи не робила самовпевнених заяв, а завжди доводила свої обіцянки пояснюючи реальною можливістю їх втілення.

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Це прекрасно ілюструє ситуація з акціями Tesla. Компанія переживає чималий стрибок і впевнено розвивається. Gigafactory у Китаї вже відвантажив перші замовлення і впевнено працює далі. В планах компанії збудувати завод у Берліні, який задовольнятиме потреби Європейських замовників. Всі ці кроки ведуть до здешевлення автомобілів Tesla та їх більшої доступності.

Сьогодні Tesla почувається дуже комфортно на ринку електромобілів і найближчим часом її навряд чи хтось зможе скинути з п'єдесталу лідера галузі. Lucid звісно може спробувати це зробити, але успішність такої авантюри сумлінна.

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