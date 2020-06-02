Попри постійну роботу інженерів Tesla, спрямовану на поліпшення точності системи автопілота, алгоритми поки не здатні повністю замінити водія в салоні. У Тайвані сталася ДТП за участю популярного електрокара Model 3 – його бортова система не розпізнала перекинуту на проїжджій частині вантажівка, і стала причиною аварії.

Тут варто наголосити, що керівництво Tesla постійно акцентує увагу автовласників на необхідності безперервного контролю руху транспортного засобу навіть при активній функції автопілота.

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Як сталася аварія

Водій Model 3, вочевидь повністю поклався на автопілот під час руху. В останній момент він різко загальмував, коли зрозумів, що автопілот проігнорував вантажівку на дорозі, розповідає slashgear. Це підтверджує і відеозапис з камери дорожнього спостереження, на якому видно дим від тертя коліс за мить до зіткнення.

На жаль, водій не встиг повністю зупинити електрокар, що рухався зі швидкістю близько 110 км/г, і той врізався у вантажівку. Ймовірно система автопілота не змогла правильно визначити перешкоду. За словами власника Model 3, автомобіль також відмовився зупинятися навіть після натискання на педаль гальма, продовжуючи прискорення (це перевірить додаткове розслідування).

На щастя, обійшлося без жертв, хоча обидва автомобілі серйозно постраждали від удару.

Відео аварії Tesla Model 3

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Раніше засновник Tesla Ілон Маск заявляв, що до кінця 2020 року автомобілі компанії зможуть здійснювати поїздки з точки А в точку Б (наприклад, з офісу в будинок і назад) з мінімальним втручанням з боку водія. Представники компанії поки не давали офіційних коментарів з приводу події.