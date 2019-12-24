Автопілот навчили дрифтувати: неймовірне відео

Інженери компанії Dynamic Design Lab створи електрокар, який вміє дрифтувати не гірше деяких водіїв. Можливості автопілота нового покоління показали на відео на прикладі спорткара DeLorean DMC-12, який відомий завдяки фільму "Назад у майбутнє".

Що відомо про модифікацію автомобіля

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Автомобіль під назвою MARTY (за іменем головного героя фільму) отримав два електродвигуни з сумарним крутним моментом в 7000 Н·м і автономну систему управління з попередньо запрограмованими GPS-координатами.

З першої спроби машина зуміла подолати всі перешкоди на випробувальному полігоні, не зачепивши жодного конуса або огорожі. Після цього електрокару поставили більш складну задачу – увійти в керований занос в безпілотному режимі.

Переваги "дрифт" автопілота

У конструкції автомобіля є кілька GPS-антен високої точності, які відстежують його місце розташування з точністю до сантиметра. Поворот керма, гальмування, перемикання передач і вихід в занос здійснюються за допомогою бортового комп'ютера.

Автори проєкту впевнені, що дрифт може бути не тільки екстремальною розвагою, але і ключем до безпечного водіння. Дослідники прагнуть розробити таку систему управління, яка б могла самостійно уникнути аварії у критичній ситуації, відправивши автомобіль в занос.

Випробування автопілота нового покоління – дивіться відео

Дата появи автопілота на ринку

Передбачувана дата початку комерційних поставок "дрифт" автопілота невідома.

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