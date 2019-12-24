24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол Дизайн auto Освіта Likar покер
more

Автопілот навчили дрифтувати: неймовірне відео

507 Читать новость на русском
DeLorean DMC-12 з автопілотом навчили дрифтувати / Фото з вільних джерел

Інженери компанії Dynamic Design Lab створи електрокар, який вміє дрифтувати не гірше деяких водіїв. Можливості автопілота нового покоління показали на відео на прикладі спорткара DeLorean DMC-12, який відомий завдяки фільму "Назад у майбутнє".

Що відомо про модифікацію автомобіля

До теми: У Каліфорнії дозволили легкі робовантажівки

Автомобіль під назвою MARTY (за іменем головного героя фільму) отримав два електродвигуни з сумарним крутним моментом в 7000 Н·м і автономну систему управління з попередньо запрограмованими GPS-координатами.

З першої спроби машина зуміла подолати всі перешкоди на випробувальному полігоні, не зачепивши жодного конуса або огорожі. Після цього електрокару поставили більш складну задачу – увійти в керований занос в безпілотному режимі.

Переваги "дрифт" автопілота

У конструкції автомобіля є кілька GPS-антен високої точності, які відстежують його місце розташування з точністю до сантиметра. Поворот керма, гальмування, перемикання передач і вихід в занос здійснюються за допомогою бортового комп'ютера.

Автори проєкту впевнені, що дрифт може бути не тільки екстремальною розвагою, але і ключем до безпечного водіння. Дослідники прагнуть розробити таку систему управління, яка б могла самостійно уникнути аварії у критичній ситуації, відправивши автомобіль в занос.

Випробування автопілота нового покоління – дивіться відео

 

Дата появи автопілота на ринку

Передбачувана дата початку комерційних поставок "дрифт" автопілота невідома.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Чому болять груди у жінок: основні причини
сьогодні
7939
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Авто Електромобілі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 15256
23 грудня 21:05 Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради
Назар Токар 742
23 грудня 11:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 3881
22 грудня 22:09 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 2774
22 грудня 13:08 Найкращі додатки для вивчення англійської зі смартфона у 2019 році
Назар Токар 3028
Новини
Більше новин
Залиште відгук