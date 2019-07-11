Автопілот вперше посадив літак без участі людини: відео

Повністю автономне управління транспортом тестують багато виробників автомобілів. Проте коли йдеться про літаки, то тут функціональність автопілота була значно обмежена до нещодавнього часу.

Що відомо про новий автопілот? Як повідомляє TechSpot, команда вчених Мюнхенського технічного університету завершила початковий етап проекту C2Land, в рамках якого розробляється система, здатна приземляти літак без участі пілота.

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За даними розробників, унікальна технологія стане альтернативою традиційним методам автоматичного пілотування.

Недоліки старих систем автономного управління. Для ефективної роботи автопілота сучасні системи Instrument Landing System (ILS) вимагають наявності численних антен на злітному полі. Численні малі аеропорти не мають доступу до дорогих технологій, тому пілотам і раніше доводиться управляти посадкою вручну.

Автопілот успішно посадив літак – дивіться відео

З урахуванням того, що більшість авіакатастроф відбувається саме при зльоті та посадці, такий стан справ вимагає особливої ​​уваги.

Переваги нової системи. На відміну від існуючих технологій C2Land дає змогу приземлятися практично на будь-якій злітній смузі з використанням GPS-сигналів і оптичної системи орієнтації – вона не потребує наземної допоміжної інфраструктури.

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Оптична система орієнтації реєструє атмосферні явища, які не здатні враховувати інші подібні технології, а позиціонування по GPS забезпечує точність приземлення.

Результати випробування та дата комерційного запуску. Тестовий політ навчального літака Diamond DA42 з використанням C2Land завершився успішно, але дата початку впровадження технології в серійні авіалайнери поки невідома.

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