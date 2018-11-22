Автор гри DOOM виставив на продаж вінтажну дискету із DOOM II
Автор легендарних ігор DOOM, Quake та Wolfenstein 3D Джон Ромеро запустив аукціон на eBay. На виручені гроші програміст планує допомогти своїм колегам, які постраждали від пожеж в Каліфорнії.
Про це повідомляє Gamasutra.
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Джон Ромеро виклав на eBay справжній скарб. Батько культових шутерів продає дві вінтажні дискети DOOM II, які збереглися з далекого 1994 року. В лоті також представлена книга Masters of Doom, що розповідає про становлення id Software.
Аукціон буде завершений в п'ятницю, а до тих пір будь-хто бажаючий може запропонувати справедливу ціну за ці артефакти. Зараз вартість предметів складає більше 3 тисяч доларів.
Автор DOOM Джон Ромеро
Всі кошти від продажу будуть передадуть подружжю Крісті Маркс і Ренді Літтлджон. Письменниця в першу чергу відома як автор "Джем", але за її плечима є гра Conquests of Camelot: The Search for the Grail і один з епізодів серіалу "Вавилон-5". Її чоловік створив кілька серій для різних шоу. Він брав участь в перезапуску культового мультсеріалу "Миші-рокери з Марса" в 2006 році і придумав один випуск шоу "Люди Ікс: Еволюція".
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