Автор гри DOOM виставив на продаж вінтажну дискету із DOOM II

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Автор гри DOOM виставив на продаж вінтажну дискету із DOOM II
Автор гри DOOM виставив на продаж вінтажну дискету із DOOM II / Фото з вільних джерел

Автор легендарних ігор DOOM, Quake та Wolfenstein 3D Джон Ромеро запустив аукціон на eBay. На виручені гроші програміст планує допомогти своїм колегам, які постраждали від пожеж в Каліфорнії.

Про це повідомляє Gamasutra.

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Джон Ромеро виклав на eBay справжній скарб. Батько культових шутерів продає дві вінтажні дискети DOOM II, які збереглися з далекого 1994 року. В лоті також представлена ​​книга Masters of Doom, що розповідає про становлення id Software.

Аукціон буде завершений в п'ятницю, а до тих пір будь-хто бажаючий може запропонувати справедливу ціну за ці артефакти. Зараз вартість предметів складає більше 3 тисяч доларів.

Джон Ромеро
Автор DOOM Джон Ромеро

Всі кошти від продажу будуть передадуть подружжю Крісті Маркс і Ренді Літтлджон. Письменниця в першу чергу відома як автор "Джем", але за її плечима є гра Conquests of Camelot: The Search for the Grail і один з епізодів серіалу "Вавилон-5". Її чоловік створив кілька серій для різних шоу. Він брав участь в перезапуску культового мультсеріалу "Миші-рокери з Марса" в 2006 році і придумав один випуск шоу "Люди Ікс: Еволюція".

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Теги: Техно Ігри Пожежа у Каліфорнії
Джерело: Техно
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