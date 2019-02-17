Автори гри Metro: Exodus вляпалися в черговий скандал – деталі

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Автори гри Metro: Exodus вляпалися в черговий скандал
Автори гри Metro: Exodus вляпалися в черговий скандал / Фото з вільних джерел

Скандал навколо виходу гри Metro: Exodus із Steam продовжується. В мережі з'явилося підтвердження того, що угоду Deep Silver із Epic Games уклали надто пізно і не обійшлося без казусів.

Суть скандалу навколо гри. Нагадаємо, Deep Silver, яка володіє правами на марку, в останній момент прийняла рішення прибрати Metro: Exodus для ПК з цифрових прилавків Steam на користь річної ексклюзивної угоди з Epic Games Store.

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Це викликало обурення багатьох гравців, а з коментарями виступали Valve на сторінці в Steam, 4A Games та Deep Silver, автор книг "Метро" Дмитро Глуховський, THQ Nordic, глава Epic Games Тім Суїні та інші. Можливо, якби цей крок не був зроблений в останню хвилину (вже після початку прийому попередніх замовлень в Steam), такої гнівної реакції користувачів вдалося б уникнути.

Трейлер Metro: Exodus – дивіться відео

Новий виток скандалу. Так чи інакше, з'явилося ще одне свідчення того, що договір Deep Silver з Epic Games був укладений дійсно дуже пізно: опубліковані фотографії картонної упаковки гри. Замість звичайного згадки Epic Games Store на тильній стороні, на ній поверх логотипу Steam наклеєна відповідна інформація (причому це зроблено нібито в колекційній версії).

Metro: Exodus
Фото диску із грою Metro: Exodus

Metro: Exodus
Розробники Metro: Exodus просто заклеїли згадку про Steam на упаковці

Втім, можливо, таке практикується не на всіх коробках. Будемо сподіватися, що зі скандалу будуть зроблені висновки і вони не будуть повторюватися в індустрії.

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Теги: Техно Ігри 4A Games Steam
Джерело: 24 Канал
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