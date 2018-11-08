Автори скандальної гри Agony створили ще один жорстокий хорор

Після виходу хорор-гри Agony без цензури, на її авторів із студії Madmind полилось чимало критики. Їх звинувачували в ілюстрації надмірної жорстокості, сцен насильства, брутальних сцен сексу тощо. Зараз команда представила ще один брутальний хорор.

Про це пише 4pda.ru.

Новий проект має назву Paranoid. Вже з трейлера можна побачити, що гра буде така епатажна і кривава.

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Щоправда, декорації пекла тут замінили на похмурі коридори застарілого будинку, а блукаючу у пітьмі душу – на хворого персонажа, який страждає від психологічних травм.

Геймерам знову доведеться втекти, але на цей раз не з чіпких лап мешканців пекла, а з в'язниці, в яку головний герой сам перетворив своє житло. Головний герой гри – Патрик, його батьки загинули при загадкових обставинах, а сестра пропала на довгі 13 років.

Дата виходу Paranoid поки невідома.

Трейлер гри Paranoid

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