Автори Steam поділилися датою старту продажів VR-шолома Valve Index

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Valve Index: дата старту продажів та рекомендовані вимоги
Valve Index: дата старту продажів та рекомендовані вимоги / Фото з вільних джерел

Нещодавно компанія Valve "засвітила" власну гарнітуру віртуальної реальності, яка отримала назву Index. Вчора новинка отримала повноцінну сторінку в Steam, хоча невдовзі її видалили, в мережі все ж з'явилася цікава інформація про VR-шолом.

Журналісти порталу UploadVR безпосередньо зв'язалися з адміністрацією Valve і ті підтвердили, що інформація про Index "точна, хоча і не повна".

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Старт продажів та особливості. Як випливає з опису Valve Index, попередні замовлення на VR-шолом почнуть приймати в наступному місяці, а старт продажів пристрою запланований на 15 червня.

Комплектні контролери Steam VR Knuckles будуть перейменовані в Valve Index Controllers. Крім того, гарнітура матиме вбудовані навушники.


Сторінка з Valve Index з'явилась у Steam

Рекомендовані вимоги. Із зовнішніх портів згадуються DisplayPort 1.2 і USB 3.0. Для знайомства з Valve Index знадобиться персональний комп'ютер на базі 4-поточного процесора Intel, відеокарти NVIDIA GeForce GTX 970 або AMD Radeon RX 480 і 8 ГБ оперативної пам'яті.

У рекомендованих вимогах гарнітури значиться процесор з числом ядер від чотирьох і відеокарта GeForce GTX 1070.

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Теги: Техно Ґаджети Steam Ігри
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