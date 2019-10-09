Айтішники проти: як український IT-сектор відреагував на ініціативу уряду Гончарука щодо ФОПів

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Працівники IT-сфери незадоволені ініціативами нової влади
Працівники IT-сфери незадоволені ініціативами нової влади / Ілюстративне фото (shutterstock.com)

80% IT-фахівців України проти введення п'ятої групи ФОП. В опитуванні взяли участь 7177 фахівців, які в даний час працюють в IT-сфері.

Майже половина опитаних респондентів вважає, що IT-галузі потрібна не п'ята група, а реформа усієї податкової системи. Ще третина опитаних впевнені, що для IT достатньо третьої групи, повідомляє спеціалізований портал DOU.

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Не сумніваються в доцільності п'ятої групи лише 3% респондентів. При цьому, ще 14,2% готові її підтримати, але тільки за умови, що перехід буде добровільним. Загалом відсоток противників нововведення становить 86%.


Інфографіка DOU

91% фахівців впевнені, що перейти на п'яту групу ФОП змусять усіх.


Інфографіка DOU

Незалежно від відповідей на попередні питання, переважна більшість респондентів не вірить уряду і впевнена, що п'ята група створюється для усієї галузі незалежно від розміру IT-компаній.

Важливо: Гончарук анонсував проблеми для ФОПів

Відзначимо, що за даними Асоціації ІТ України, за перше півріччя 2019 року податкові надходження до бюджету країни від ІТ-галузі склали приблизно 8 мільярдів гривень. Це майже на 30% більше, ніж у першому півріччі 2018 року.

Що таке ФОП?Фізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. Часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним.

Втім, фіктивним підприємництвом вважається, до прикладу, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі таким чином можуть реєструвати касирів. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.

Які нововведення готує нова влада для ФОПів? 

Верховна Рада 18 вересня прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про зменшення тиску на бізнес.

"За" проголосували 347 народних депутатів. У пояснювальній записці зазначається, що кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво "давно є одним із способів тиску на бізнес в Україні". Відповідно вносяться зміни ККУ, згідно з якими виключають ст. 205, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб сплачувати менше податків.

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Теги: Податки Бізнес IT-бізнес Техно Кабінет Міністрів України Державна фіскальна служба
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