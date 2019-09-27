Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу

Нині практично всі напрямки бізнесу в Україні взяли курс на переведення інформації та рішень на хмарні сервіси. І хоч в нашій країні ринок хмарних технологій відносно новий, але дедалі більше компаній обирають саме "віртуальні сервери". Це значно простіше, аніж встановлювати та обслуговувати власне "залізо".

На хмарних сервісах можна виконувати широчезний спектр бізнес-процесів, як- от проводити обчислення, зберігати інформацію, здійснювати бухгалтерський облік, аналізувати дані, формувати аналітичні звіти та багато іншого.

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Однією з найбільш популярних хмарних платформ у світі є Azure Cloud від Microsoft. Вона пропонує низку хмарних сервісів для вирішення бізнес-завдань і базується на міжнародних трендах і практиках.

Azure Stack – одна з найпопулярніших хмарних платформ у світі

Переваги Azure Cloud:

Можливість отримати лише ті віртуальні сервери, які необхідні компанії. Далі клієнт може встановлювати свій софт і створювати власні рішення. Клієнти можуть використовувати не тільки хмарні сервери, а й софти, створені Microsoft чи його глобальними партнерами. Це можуть бути як базові, так і спеціалізовані рішення розроблені під конкретний проєкт). Замовник може використовувати вже готові та перевірені часом шаблони рішень, сервісів і додатків для бізнесу.

Azure Cloud в Україні

Сервіс від Microsoft уже здобув популярність у нашій країні. Перевагами цієї платформи користується чи не кожен третій користувач хмарних сервісів в Україні. Тож Azure Cloud добре відомий в Україні – і це без перебільшень. Компанія "Київстар" першою в Україні запропонувала своїм бізнес-клієнтам хмарне рішення Azure Stack, а сама послуга отримала назву Azure Stack with Kyivstar.

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Чому саме Azure Stack with Kyivstar?

Ця послуга є уніфікованою хмарною платформою, яка повністю узгоджена з Azure. Тобто, сервіси, доступні бізнесу в Azure Stack, нічим не відрізняються від сервісів глобального Azure. Завдяки цьому легко поєднати гнучкість хмарних технологій із надійністю локальної інфраструктури.

Додаймо сюди мережеві можливості найбільшого оператора стільникового зв’язку України, внутрішні й міжнародні інтернет-канали, якісний 4G, розвинену інфраструктуру, і низку інших інноваційних сервісів "Київстар", – і на виході клієнт отримує унікальну пропозицію, як то кажуть, "з одних рук".

Чому варто обрати Azure Stack with Kyivstar

Підключившись до Azure Stack with Kyivstar, корпоративні користувачі отримують доступ до понад сотні хмарних служб глобального майданчика Microsoft Azure. При цьому клієнти використовують ресурси платформи Azure Stack, розміщеної локально в дата-центрі "Київстар".

Із Azure Stack with Kyivstar компанії-клієнти можуть розгортати, переносити й масштабувати IT-інфраструктуру та додатки як локально, так і в ширших сферах. Також користувачі можуть оптимізовувати свої корпоративні процеси, знижувати операційні витрати, і, як результат, – підвищувати ефективність ведення свого бізнесу.

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