Багато британців досі дивляться чорно-білі телевізори: в чому причина

Нині 7 тисяч сімей у Великій Британії продовжують дивитись чорно-білі телевізори. При цьому майже 2 тисячі цих сімей живуть у столиці – в Лондоні.

Про це повідомляє видання Тhe Guardian.

Регулярне кольорове телемовлення у Британії почалося ще 1967 році. Звичайно з тих пір кількість чорно-білих телевізорів в країні падає: до 2000 року ними користувалися 212 тисяч сімей, а в 2003 році – 93 тисячі.

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Та не всі британці поспішають відмовлятись від чорно-білого телебачення. Річ у тому, що в Британії потрібно купувати ліцензію для перегляду ТБ. Ліцензія на кольорове телебачення коштує 150 фунтів на рік. При цьому для чорно-білого телевізора вартість ліцензії в кілька разів нижча: 50,50 фунтів на рік.

Більше того, телевізійне ліцензування не перевіряють будинки, в яких дивляться чорно-біле телебачення. Тож багато хто може зовсім уникнути плати.

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