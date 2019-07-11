Bentley EXP 100 GT: показали преміальний електрокар майбутнього

До свого сторічного ювілею компанія Bentley представила концепт-кар EXP 100 GT. Авто демонструє напрямок розвитку бренду на найближчі півтора десятиріччя.

Дизайн Bentley EXP 100 GT. Як повідомляє CNet, кузов елітного авто довжиною 5,8 метра з дверима, що піднімаються, виконаний з алюмінію і вуглеволокна, завдяки чому конструкторам вдалося знизити вагу моделі до 1 900 кілограмів.

Читайте також: Jaguar I-Pace: у Львові представили перший преміальний електрокар компанії

Решітка радіатора і конічні фари містять в цілому шість тисяч LED-ламп. Задні ліхтарі виконані на основі органічних світлодіодів. Bentley EXP 100 GT оснащений функцією автопілота і голосовим асистентом з підтримкою жестового управління.

Основні характеристики Bentley EXP 100 GT. "Серцем" концепту стали чотири електродвигуни (по одному на кожне колесо) загальною потужністю 1 400 кінських сил: за заявою виробника, вони здатні розігнати EXP 100 GT до 100 км/год за 2,5 секунди.

Максимальна швидкість автомобіля складає 300 км/год, а дальність ходу – 700 кілометрів. Функція швидкої зарядки дає змогу "заправити" вбудовані акумулятори до 80% за 15 хвилин.

Презентація електрокара Bentley EXP 100 GT – дивіться відео

Дизайн салону Bentley EXP 100 GT. В обробці салону використано натуральне дерево віком 5 тисяч років, шерсть і текстильний замінник шкіри. За налаштування передніх сидінь відповідає фірмова електроніка, здатна змінювати положення крісел на основі біометричних даних водія і пасажира, включаючи частоту пульсу і артеріальний тиск.

Читайте також: Анонсували електрокар на сонячних панелях – Lightyear One: фото та відео

У багажнику розміщений блок фільтра повітря, а особлива конструкція стельового люка збирає сонячні промені і проектує світловий потік в салон по оптичному кабелю.

Дата виходу Bentley EXP 100 GT в серійне виробництво. Про масове виробництво моделі поки не йдеться – на думку дизайнерів компанії, перетворити концепцію в серію вдасться не раніше 2035 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно