Bentley EXP 100 GT: показали преміальний електрокар майбутнього

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Bentley EXP 100 GT: дизайн, характеристики, фото
Bentley EXP 100 GT: дизайн, характеристики, фото / CNet

До свого сторічного ювілею компанія Bentley представила концепт-кар EXP 100 GT. Авто демонструє напрямок розвитку бренду на найближчі півтора десятиріччя.

Дизайн Bentley EXP 100 GT. Як повідомляє CNet, кузов елітного авто довжиною 5,8 метра з дверима, що піднімаються, виконаний з алюмінію і вуглеволокна, завдяки чому конструкторам вдалося знизити вагу моделі до 1 900 кілограмів.

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Решітка радіатора і конічні фари містять в цілому шість тисяч LED-ламп. Задні ліхтарі виконані на основі органічних світлодіодів. Bentley EXP 100 GT оснащений функцією автопілота і голосовим асистентом з підтримкою жестового управління.

Основні характеристики Bentley EXP 100 GT. "Серцем" концепту стали чотири електродвигуни (по одному на кожне колесо) загальною потужністю 1 400 кінських сил: за заявою виробника, вони здатні розігнати EXP 100 GT до 100 км/год за 2,5 секунди.

 

 

Максимальна швидкість автомобіля складає 300 км/год, а дальність ходу – 700 кілометрів. Функція швидкої зарядки дає змогу "заправити" вбудовані акумулятори до 80% за 15 хвилин.

Презентація електрокара Bentley EXP 100 GT – дивіться відео

Дизайн салону Bentley EXP 100 GT. В обробці салону використано натуральне дерево віком 5 тисяч років, шерсть і текстильний замінник шкіри. За налаштування передніх сидінь відповідає фірмова електроніка, здатна змінювати положення крісел на основі біометричних даних водія і пасажира, включаючи частоту пульсу і артеріальний тиск.

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У багажнику розміщений блок фільтра повітря, а особлива конструкція стельового люка збирає сонячні промені і проектує світловий потік в салон по оптичному кабелю.

Дата виходу Bentley EXP 100 GT в серійне виробництво. Про масове виробництво моделі поки не йдеться – на думку дизайнерів компанії, перетворити концепцію в серію вдасться не раніше 2035 року.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Авто Електромобілі Bentley
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