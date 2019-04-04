Без сюрпризів: телевізори Xiaomi найпопулярніші на китайському ринку

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Телевізори Xiaomi найпопулярніші на китайському ринку
Телевізори Xiaomi найпопулярніші на китайському ринку

Компанія Xiaomi стала найпопулярнішим брендом в Китаї з виробництва телевізорів. У порівняні з 2017 роком бренд збільшив продажі телевізорів на 225,5%.

Як інформує gizmochina, загалом, у 2018 році Xiaomi поставила 8,4 мільйона телевізорів. Про це свідчать дані компанії Aowei Cloud Network.

На другому місці виробник телевізорів Skyworth. Далі йдуть компанії Hisense, Haier і TCL.

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Загалом, китайський ринок телевізорів показав падіння на 29,2%. За лютий 2019 року було продано 2,35 мільйонів одиниць телевізорів.

В чому успіх Xiaomi. Секрет успіху бренду простий – вартість пристроїв. Компанія пропонує дуже демократичні ціни на продукцію, а також організовує регулярні знижки.

Телевізори Xiaomi найпопулярніші на китайському ринку

Xiaomi найкраща на ринку телевізорів у Китаї

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Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Побутова техніка
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