Без жартів: компанія Razer готує до випуску тостер

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Razer готує до випуску тостер
Razer готує до випуску тостер

Компанія Razer справді працює над створенням фірмового тостера. Деталей про майбутню новинку поки небагато. Наразі керівництво займається пошуком команди для створення цього ґаджета.

Видання SlashGear повідомляє, що інформацію про роботу над тостером підтвердив глава компанії Мин-Лян Тан.

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Що виробляє Razer? Компанія створює професійне ігрове обладнання. В її асортименті миші, килимки для миші, клавіатури, навушники, ігрові системи.

Як з’явилась ідея тостера. Вперше про тостер заговорив фанат на ім'я Марк Уізерс. Він уклав жартівливу угоду з генеральним директором Razer Мін-Лян Танем. Наступного року у Facebook створили сторінку "Дайте нам тостер Razer". Мін-Лян Тан пообіцяв: "Якщо ви отримаєте мільйон лайків на своїй сторінці, я зроблю вам тостер Razer". Через 5 років пост на Facebook зібрав близько 50 000 лайків.

У 2016 році компанія придумала першокрвітневий розіграш, де й розповіла про тостер. Тож зараз компанії немає іншого виходу, як справді створити тостер.

Жарт Razer про фірмовий тостер: відео 

"Я планую зібрати свою команду дизайнерів та інженерів. Це займе кілька років - але я обов'язково поділюся цим прогресом - і зроблю це справою всієї спільноти", – запевнив Мін-Лян Тан.

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Теги: Побутова техніка Техно Новини Техно Ігри Razer
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