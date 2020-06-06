Завдяки публікації на сайті Walmart вдалося дізнатися практично повні технічні характеристики бездротових навушників Sony 1000XM4 ще до їх офіційного анонсу.

Багато в чому нова модель нагадує попередню версію M3s, повідомляє The Verge. Це стосується схожості дизайну, сенсорних органів управління, підтримки технології шумозаглушення, технології передачі Sony LDAC, автономності на рівні 30 годин і швидкої зарядки через порт USB-C. Однак є й чимало нововведень.

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Нові особливості Sony 1000XM4

В навушниках реалізували можливість одночасного підключення до двох Bluetooth-пристроїв. Наприклад, це можуть бути смартфон і ноутбук. Крім того, нова версія отримала підтримку технології Precise Voice Pickup. Вона покликана підвищити якість телефонних розмов через навушники завдяки використанню п'яти вбудованих мікрофонів і поліпшеній обробці сигналу. Завдяки цьому голос користувача передається краще.

Функція Adaptive Sound Control

Нова фішка дозволяє налаштувати профілі користувачів роботи навушників для різних локацій, наприклад, бібліотеки або кафе. Всі налаштування здійснюються через додаток Sony.

Нарешті, в моделі Sony 1000XM4 реалізована нова версія технології Sony Digital Sound Enhancement Engine – DSEE Extreme (вона прийшла на зміну старій технології DSEE HX). Технологія використивоє штучний інтелект для поліпшення цифрової музики в режимі реального часу. Вона здатна відновити широкий діапазон, який постраждав у процесі стиснення.

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Анонс та ціна Sony 1000XM4

Поки немає точних відомостей про те, коли відбудеться офіційний анонс бездротових навушників Sony 1000XM4. З огляду на публікацію сторінки з цим пристроєм на сайті Walmart, чекати залишилося вже недовго. За попередніми даними, ціна новинки складе 348 доларів (9 253 гривні).