Бездротові навушники Huawei Freebuds 3 в червоному кольорі надійшли у продаж в Україні

Нові бездротові навушники від Huawei – Freebuds 3 у червоному кольорі надійшли у продаж в Україні. Такий дизайн девайсу розробили спеціально до Дня Валентина.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі Huawei в Україні.

Чим цікаві

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Окрім оригінального дизайну, навушники оснащені фірмовим процесором Kirin A1. Він поєднує метод цифрової обробки звуку з високочутливим драйвером для точного відтворення голосу та програвання музики.

Також він дає змогу навушникам працювати з протоколами Bluetooth 5.1 та Bluetooth Low Energy 5.1, що знижує енергоспоживання при бездротовій передачі даних.

Huawei Freebuds 3 доступні у 3 кольорах

Huawei FreeBuds 3 отримали технологію активного приглушення шуму. Це означає, що користувач може самостійно обирати – приглушувати сторонні звуки, чи ні. Функція активного шумозаглушення активується подвійним дотиком до лівого навушника.

Ще одна цікава функція – кейс для навушників підтримує два способи зарядки: традиційну (за допомогою USB Type-C кабелю) та бездротову. FreeBuds 3 можуть працювати до 4 годин на одній зарядці, а якщо підзаряджати за допомогою кейсу, то автономність можна збільшити до 20 годин.

Окрім того, навушники Huawei FreeBuds 3 підтримують технологію швидкої зарядки 2W SuperCharge.

Ціна

Freebuds 3 у червоному кольорі надійшли у продаж 1 лютого. Їх можна придбати в усіх роздрібних мережах України. Рекомендована – 4 999 гривень.

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