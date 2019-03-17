Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds здивували експертів: у чому причина

Бездротові навушники Samsung Galaxy Buds представили в лютому разом із флагманською лінійкою смартфонів Samsung Galaxy S10. Тепер новинка потрапила до рук експертів із ресурса iFixit і здивувала спеціалістів.

На відміну від одноразових Apple AirPods, які не підлягають ремонту, Samsung Galaxy Buds приховували кілька конструктивних сюрпризів, які виявили під час розбирання.

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Проблеми із ремонтопридатністю AirPods. AirPods від Apple виявилися просто неремонтопридатними, так як зібрати їх назад до заводського стану неможливо. Тому "яблучні" навушники отримали від фахівців нуль балів.

Ремонтопридатність Galaxy Buds. У випадку з Galaxy Buds від Samsung ситуація кардинально протилежна – їх без проблем можна розібрати і зібрати. За це вони отримали 6 балів з 10.

Samsung Galaxy Buds розібрали – дивіться відео

Корпус навушників з'єднаний не клеєм, як в AirPods, а за допомогою затискачів, що помітно спрощує їх розбирання. Після розкриття є доступ до двох невеликих плат і акумулятора, який можна замінити на новий при необхідності.

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Крім того, використані батареї типу "таблетка" легко знайти в магазинах. Хоча при ремонті все ж є шанс трохи пошкодити пластиковий корпус, так що сліди втручання будуть помітні при детальному вивченні.

Чохол та зарядне. У випадку з чохлом для зберігання і зарядкою розбирання ще простіше, але знайти новий акумулятор для нього буде вкрай складно.

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