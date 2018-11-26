Бездротові навушники від Xiaomi засвітились на фото

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Xiaomi Mi True Wireless Earphones
Xiaomi Mi True Wireless Earphones / slashleaks.com

У базі даних Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) з'явилися знімки повністю бездротових навушників від Xiaomi. Новинка отримала назву Mi True Wireless Earphones.

Про це пише Slashleaks.

Щодо характеристик, то інформації про них немає. Як можна побачити на фото, навушники отримають футляр для зберігання і зарядки, яка здійснюється кабелем з роз'ємом USB-C. Футляр нагадує коробку від Airpods.

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Xiaomi Mi True Wireless Earphones

Xiaomi Mi True Wireless Earphones засвітились на фото 

Можна припустити, що новинка буде мати більш цікаві характеристики, а відповідно будуть коштувати більше, ніж відомі на ринку бюджетні Xiaomi Mi AirDots.

Характеристики поки невідомі

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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