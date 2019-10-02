Безкоштовна версія гри PUBG Lite буде доступною і в Україні

В січні цього року компанія Bluehole анонсувала спрощену версію популярної гри PUBG. Цю версію тестували геймери в Таїланді. І сьогодні гру вже готують до світового релізу.

Нині стало відомо, що PUBG Lite планують запустити на Близькому Сході, Північній Африці та Європі, зокрема гра буде доступною і в Україні.

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Повний список країн є на офіційному сайті. Глобальний реліз гри заплановано на 10 жовтня.

PUBG Lite буде доступна в Україні

Що відомо про PUBG Lite? Вона відрізняється від стандартної версії спрощеною графікою, безкоштовної моделлю поширення, при цьому і системні вимоги у неї нижчі.

Загалом, PUBG Lite нагадує мобільну версію PUBG. Грати у цій версії можна тільки від третьої особи на картах Erangel і Miramar.

PUBG Lite: відео трейлер

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