Безкоштовна версія гри PUBG Lite буде доступною і в Україні

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PUBG Lite з'явиться в Україні
PUBG Lite з'явиться в Україні / firstpost.com

В січні цього року компанія Bluehole анонсувала спрощену версію популярної гри PUBG. Цю версію тестували геймери в Таїланді. І сьогодні гру вже готують до світового релізу.

Нині стало відомо, що PUBG Lite планують запустити на Близькому Сході, Північній Африці та Європі, зокрема гра буде доступною і в Україні.

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Повний список країн є на офіційному сайті. Глобальний реліз гри заплановано на 10 жовтня.

Безкоштовна версія гри PUBG Lite буде доступна в Україні

PUBG Lite буде доступна в Україні

Що відомо про PUBG Lite? Вона відрізняється від стандартної версії спрощеною графікою, безкоштовної моделлю поширення, при цьому і системні вимоги у неї нижчі.

Загалом, PUBG Lite нагадує мобільну версію PUBG. Грати у цій версії можна тільки від третьої особи на картах Erangel і Miramar.

PUBG Lite: відео трейлер 

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Теги: Техно Ігри
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