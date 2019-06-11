"Безодня Юпітера": космічний корабель зробив неймовірний знімок вихору на поверхні планети

Космічному кораблю Juno вдалося зробити неймовірний знімок величезного загадкового "темного вихора", який розбушувався на поверхні Юпітера. Фото зробили під час 20 польоту по орбіті планети на відстані 14,8 кілометра від хмарного покриву Юпітера.

Корабель, який досяг газового гіганта ще в 2016 році, продовжує постачати вченим на Землі вражаючі зображення турбулентних завихрень в атмосфері планети.

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Згідно з новим релізом NASA, зображення спеціально підфарбували для того, щоб чітко передати контраст між воронкою вихору і оточуючими її яскравими хмарами, які буквально "спалахнули на сонці".



Вихор на поверхні Юпітера

Вчені Джеральд Ейхштадт і Шон Доран створили це зображення, використовуючи дані, отримані за допомогою камери JunoCam, і назвали його "Безодня Юпітера".

Що відомо про космічний корабель? Наразі Juno виконав приблизно половину своєї ризикованої місії, переживши навіть радіаційну бурю, викликану потужним магнітним полем газового гіганта.



Цей космічний корабель неодноразово поставив рекорд максимального наближення до Юпітера, і саме завдяки йому астрономи регулярно отримують безцінні відомості про склад і зовнішній вигляд атмосфери гігантської планети.

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