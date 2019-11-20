Безос – вже не найбагатша людина світу: Bloomberg оприлюднив новий рейтинг

Видання Bloomberg оприлюднило новий рейтинг найбагатших людей світу. І як бачимо, лідер змінився – нині найбагатшим є засновник Microsoft Білл Гейтс, обігнавши Джеффа Безоса на мільярд доларів.

Так, згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Гейтса нині сягають 110 мільярдів доларів. Тим часом Безос володіє 109 мільярдами доларів.

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Третє місце в списку Bloomberg Billionaires посідає французький магнат Бернар Арно (103 мільярди доларів). На четвертій сходинці – відомий інвестор Воррен Баффетт (86,6 мільярдів доларів). А першу п’ятірку замикає CEO Facebook Марк Цукерберг (74,5 мільярдів доларів).

Рейтинг найбагатших людей світу

Чому змінився лідер

Як пише видання, за цей рік Гейтс зміг збільшити свої прибутки на 19,5 мільярдів доларів. Це відбулось завдяки істотному зростанню акцій Microsoft на 48%. Таке різке зростання акцій відбулось у жовтні, коли компанія отримала 10-річний контракт на суму 10 мільярдів доларів для створення хмарної інфраструктури зберігання даних для міністерства оборони США.

У той же час справи Безоса йшли не так і добре. Мільярдер втратив істотну частину статків через розлучення, яке завершилося влітку цього року. До речі, його колишня дружина Маккензі Безос у цьому рейтингу займає 24 рейтинг зі статками в 35 мільярдів доларів.

Ще один істотний удар по статках трапився 24 жовтня. Тоді компанія відзвітувала про прибуток за третій квартал 2019 року. Ці фінансові результати розчарували інвесторів. В результаті чого акції Amazon впали на 6,6%. Як відомо, Безос є головним акціонером компанії. Він володіє 57,6 мільйонів доларів акцій Amazon, тож тоді він за добу збіднів на 7 мільярдів доларів.

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