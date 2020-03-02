Безпілотні аеротаксі EHang допомагають боротися з коронавірусом

Безпілотні літальні апарати вертикального зльоту і посадки китайської компанії EHang допомагатимуть медперсоналу міста Хечжоу боротися з епідемією.

Напередодні аеротаксі компанії прийняло участь у навчаннях з боротьби з розповсюдженням коронавіруса, організованих владою міського округу Хечжоу, в провінції Гуансі.

До теми: Літаюча швидка допомога добиратиметься вдвічі швидше, ніж автомобіль

Деталі

Безпілотний апарат EHang 216 вантажної модифікації успішно доставив медикаменти на посадковий майданчик місцевої лікарні, розташованої в чотирьох кілометрах від точки старту, і автоматично повернувся назад.

Під час другого випробування директор зі стратегії компанії Едвард Сюй сів в пасажирський варіант EHang 216 і зробив 4-кілометрових політ з центру міста до даху лікарні. Точно таким же чином дрон можна використовувати і для транспортування медперсоналу в екстрених випадках.



Аеротаксі допоможе перевозити пацієнтів в межах Хечжоу

За словами керівництва компанії, запас ходу аеротаксі відповідає радіусу Хечжоу (15 кілометрів), а крейсерська швидкість дорівнює 90 км/год. Також коптер може виконувати польоти вночі.

Мовиться про двомісний пасажирський дрон EHang 216 з вісьмома парами роторів, вісьмома моторами і масою 340 кг. Вантажність апарату – 140 кг. Компанія вже проводила низку випробувань в Китаї, Австрії та США, і вже збиралася запустити сервіс комерційних аеротаксі в Гуанчжоу. Були серед клієнтів EHang туристичні та медичні компанії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно