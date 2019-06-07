Безпілотні авто від Apple: компанія купує цікавий стартап

Американська корпорація компанія Apple купує стартап Drive.ai, що спеціалізується на технологіях для безпілотних авто. Наразі сторони перебувають у процесі оформлення придбання.

Про це повідомляють джерела, пише видання The Information.

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Авто від Apple. Це вже не перша інформація про те, що Купертинський гігант працює над створенням безпілотного автомобіля. Раніше з’явились чутки про проект Project Titan, в рамках якого компанія, начебто створює безпілотний автомобіль.

За даними джерела, у лютому стартап Drive.ai працювало 100 інженерів, але скільки з них після злиття залишаться в Apple – невідомо. Немає також інформації про те, скільки Apple обійшлась ця покупка.

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