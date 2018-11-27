Безпілотним вантажівкам Volvo Trucks знайшли перше комерційне використання

Вже незабаром безпілотні вантажівки Volvo Trucks будуть перевозити вапняк у Норвегії. Таким чином це стане першим комерційним рішенням в галузі транспортування вантажу транспортом без водія.

Про це повідомляє ixbt.com.

Безпілотники будуть перевозити вапняк з кар'єру в найближчий порт.

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Цей проект вже пройшов тестування. Згідно із планами, безпілотні вантажівки виїдуть на рейс наприкінці 2019 року.

В норвезькій компанії переконані, що допоможе підвищити ефективність, продуктивність і конкурентоспроможність підприємства.

Як працюють безпілотні вантажівки Volvo Trucks

Згідно з угодою, норвежці не купують транспорт, а беруть його в оренду і платять за кожну тонну перевезеного вантажу.

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