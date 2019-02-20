Безрамковий смартфон Vivo V15 Pro представили офіційно: фото, характеристики, ціна

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Vivo V15 Pro: фото, характеристики, ціна
Vivo V15 Pro: фото, характеристики, ціна / Vivo

Компанія Vivo представила в Індії свій новий смартфон Vivo V15 Pro. Однією з ключових особливостей новинки став практично безрамковий дисплей без вирізів і отворів та висувна фронтальна камера.

Дисплей Vivo V15 Pro. Як повідомляє 4PDA, 91,64% лицьовій панелі зайняв 6,39-дюймовий Super AMOLED-дисплей зі співвідношенням сторін 19,5: 9. Товщина верхньої рамки становить 2,2 міліметра, бічних – всього 1,5 міліметрів, нижня трохи ширше інших.

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В екран вбудований сканер відбитків пальців з часом спрацьовування 0,37 секунди. Підтримується і розблокування за допомогою функції розпізнавання обличчя по 1024 точкам, що займає близько 0,55 секунди.

 

Камери Vivo V15 Pro. Щоб домогтися максимальної безрамковості, виробник зробив фронтальну камеру висувною з корпусу. Вона автоматично піднімається при розблокуванні по обличчю або при запуску програми камери. При цьому датчик освітленості захований безпосередньо під екраном.

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro отримав стильний дизайн

На тильній стороні розташувалася потрійна камера з основним сенсором на 48 Мп зі світосильною оптикою f / 1.8. Другий модуль на 5 Мп використовується для сканування глибини різкості, а третій з роздільною здатністю 8 Мп має кут огляду 120 градусів.

 

Інші характеристики. Vivo V15 Pro побудований на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 675 з підтримкою спеціального ігрового режиму Dual Turbo для підвищення продуктивності. Акумулятор на 3700 мАг підтримує технологію швидкої зарядки Dual-Engine.

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Працює новинка під управлінням фірмової прошивки Funtouch OS 9 на базі Android 9.0 Pie.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo V15 Pro

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 точок
    Розмір: 6,39 дюйма
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 675
  • ВідеопроцесорAdreno 612
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп
    Фронтальна: 32 Мп
  • Акумулятор3 700 мАг
  • Операційна системаFuntouch OS 9 на базі Android 9.0 Pie

 

Дата виходу та ціна. Vivo V15 Pro надійде в продаж в синьому і червоному кольорах за ціною від 407 доларів (близько 11 100 гривень).

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro отримав потрійну основну камеру

Онлайн-трансляція презентації Vivo V15 Pro – дивіться відео

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Теги: Техно Смартфони Ціни Огляди
Джерело: 24 Канал
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