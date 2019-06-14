Білий дім відтермінував санкції проти Huawei

Схоже, у стосунках між Huawei та США відбувається певне потепління. Так, Білий дім надіслав офіційний лист до Конгресу США, в якому сказано про відтермінування санкцій проти китайського технологічного гіганта.

Як пише видання ukrinform, санкції будуть реалізовані протягом двох років.

Важливо: Операційну систему від Huawei вже тестують інші китайські бренди

"Ми це зробимо (йдеться про запровадження санкцій). У міру того, як ми просуваємося до дотримання встановлених термінів без подальших затримок, ми будемо працювати з Конгресом для вирішення будь-яких непередбачених питань", – сказано у листі.

Однак, санкції – лише частина "покарання" для Huawei, яка є найбільшим в світі виробником передач телекомунікаційних мереж.

США звинуватив виробника у шпигунстві і крадіжці інтелектуальної власності. Закон про національну оборонної авторизації (NDAA), заборонив використання федеральних грошей на придбання продукції від компанії Huawei. Санкції включають заборону на прямі федеральні закупівлі обладнання Huawei, який вступить в силу в цьому році.

Скандал із Huawei Як відомо, Міністерство торгівлі США внесло компанію до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Це вдарило по іміджу компанії, крім того, низка американських компаній, серед яких техногіганти Google, ARM, Intel, Qualcomm, Microsoft та інші, заявили про призупинення співпраці із китайським виробником. Раніше виробнику дали 90-денне відтермінування, яке мало закінчитись 19 серпня.

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