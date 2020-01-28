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Білл Гейтс передбачив серйозну пандемію в Китаї ще рік тому, – ЗМІ

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Білл Гейтс говорив про серйозну пандемію в Китаї ще рік тому / Greg Allen/AP

Засновник Microsoft Білл Гейтс наприкінці 2018 року попереджав про потужний пандемічний вірус у Китаї. Протягом 6 місяців він може забрати життя 33 мільйони людей.

Передбачення Гейтса нагадало видання The Sun із посиланням на виступ Гейтса на конференції, організованій Медичним товариством штату Массачусетс у грудні 2018 року.

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Тоді засновник Microsoft наголосив, що готовність до пандемії – галузь, у якій світ не досягнув великого прогресу.

У випадку біологічних загроз нам бракує відчуття серйозності. Людство мусить готуватися до пандемій так само серйозно, як до війни,
– цитує видання його слова.

Під час конференції Гейтс оприлюднив вичерпне дослідження Інституту моделювання захворювань, у якому з'ясувалося, наскільки швидко в сучасних умовах може розповсюджуватися нова хвороба.

За цими оцінками, потенційний вибух епідемії в Китаї міг би лише за пів року вбити близько 33 мільйонів людей в усьому світі.

З грудня 2019 року в Китаї реєстрували випадки захворювання на пневмонію, зараз кількість його жертв сягнула 106 осіб. Небезпечний коронавірус добрався до низки країн. Занедужали в усьому світі понад 3000 людейПомирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів. 

В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Однак Міністерство охорони здоров'я вживає заходів безпеки. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання. 

Коронавірус зафіксували вже в:

  • Таїланді,
  • Японії,
  • Гонконзі,
  • Південній Кореї,
  • Саудівській Аравії,
  • Сінгапурі,
  • В'єтнамі,
  • Франції,
  • Малайзії,
  • Австралії,
  • Непалі,
  • США,
  • Канаді,
  • Камбоджі,
  • Шрі-Ланці,
  • А тепер і в Німеччині.

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Автор: Ірина Юрковська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Білл Гейтс Коронавірус 2020 Техно Штучний інтелект
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