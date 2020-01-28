Білл Гейтс передбачив серйозну пандемію в Китаї ще рік тому, – ЗМІ
Засновник Microsoft Білл Гейтс наприкінці 2018 року попереджав про потужний пандемічний вірус у Китаї. Протягом 6 місяців він може забрати життя 33 мільйони людей.
Передбачення Гейтса нагадало видання The Sun із посиланням на виступ Гейтса на конференції, організованій Медичним товариством штату Массачусетс у грудні 2018 року.
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Тоді засновник Microsoft наголосив, що готовність до пандемії – галузь, у якій світ не досягнув великого прогресу.
У випадку біологічних загроз нам бракує відчуття серйозності. Людство мусить готуватися до пандемій так само серйозно, як до війни,
– цитує видання його слова.
Під час конференції Гейтс оприлюднив вичерпне дослідження Інституту моделювання захворювань, у якому з'ясувалося, наскільки швидко в сучасних умовах може розповсюджуватися нова хвороба.
За цими оцінками, потенційний вибух епідемії в Китаї міг би лише за пів року вбити близько 33 мільйонів людей в усьому світі.
З грудня 2019 року в Китаї реєстрували випадки захворювання на пневмонію, зараз кількість його жертв сягнула 106 осіб. Небезпечний коронавірус добрався до низки країн. Занедужали в усьому світі понад 3000 людей. Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Однак Міністерство охорони здоров'я вживає заходів безпеки. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання.
Коронавірус зафіксували вже в:
- Таїланді,
- Японії,
- Гонконзі,
- Південній Кореї,
- Саудівській Аравії,
- Сінгапурі,
- В'єтнамі,
- Франції,
- Малайзії,
- Австралії,
- Непалі,
- США,
- Канаді,
- Камбоджі,
- Шрі-Ланці,
- А тепер і в Німеччині.
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