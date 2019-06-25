Білл Гейтс визнав свою найбільшу помилку у Microsoft

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Білл Гейтс
Білл Гейтс / techtoday.in.ua

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав свою найбільшу помилку, яку допустив на посаді керівника компанії. Про це він сказав під час венчурного фонду Village Global.

Зокрема, Гейтс вважає, з 2000 року Microsoft розвивала свою мобільну платформу Windows Mobile, але вона так і не змогла лідируючу позицію на ринку.

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Моя найбільша помилка в тому, що при мені Microsoft не стала тим, чим став Android, 

– заявив Білл Гейтс.

Також він додав, що ціна цієї помилки, становить 400 мільярдів доларів, які б дісталися "компанії M, а не компанії G".

При цьому Гейтс наголосив, що Microsoft досі дуже сильна, але якби він не допустив поразки в боротьбі з Google, то вона була б беззаперечним лідером ринку.

Виступ Білла Гейтса на Village Global: відео 

Що таке Windows Mobile? Це мобільна операційна система, створена Microsoft у 2000 році. Однак, особливою популярністю ОС не користувалась. У січні 2018 у Microsoft заявили, що корпорація не планує випускати тестові версії системи Windows 10 Mobile. Також розробники повідомили про припинення випуску нових пристроїв на Windows 10 через низьку частку на ринку.

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Теги: Техно Microsoft Білл Гейтс Інтернет
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