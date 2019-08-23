Більше ніяких солодощів: Google провела ребрендинг операційної системи Android

Через два тижні після випуску фінальної бета-версії Android Q компанія Google зробила важливу заяву щодо майбутнього "зеленого робота". До випуску ювілейного десятого Android пошуковий гігант вирішив провести ребрендинг операційної системи та змінити назви версій.

Яку назву отримає нова версія ОС? Починаючи з Android 1.5 кожне велике оновлення називалося на честь якого-небудь десерту. Після анонса Android Q на початку цього року фанати ворожили, яке ж ім'я отримає десята версія. В Google нарешті дали відповідь на це питання – Android 10.

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Як називатимуться версії Android? Відтепер нові версії Android будуть супроводжуватися тільки номерним значенням без солодкого доповнення. За словами віце-президента з продуктів і глобального бренд-директора Android, минулі "десертні" назви версій Android були зрозумілими не для всіх користувачів. Наприклад, пиріг не у всіх країнах вважається десертом.

За ці роки у відгуках користувачів, що ми отримали, не раз йшлося, що назви десертів не завжди зрозумілі в різних культурах і на різних мовах. Їжа іноді буває локальною,

– зазначив віце-президент з продуктів Саміїр Самат.

Які десерти могли стати назвою для Android 10? Представники Google розповіли, що в якості варіантів назв Android 10 розглядалися Queens Cake ( десертний торт, приготовлений з типових інгредієнтів для торта і подрібненої кокосової глазурі) та Quindim (заварний крем з цукру, яєчних жовтків і кокосового горіха користується великою популярністю в Бразилії). У підсумку команда зрозуміла, що складно підібрати назву, яка буде зрозуміло всім користувачам в усьому світі.

Презентація нового Android – дивіться відео

Новий логотип. Крім відмови від десертів в назві, Google трохи оновила і сам логотип Android. Шрифт став тоншим і заокругленим, а самі букви виконані в чорному кольорі замість зеленого. Останнє пов'язано з тим, що людям з порушеннями зору було складно розгледіти зелений напис. Від фірмового робота компанія поки відмовлятися не має наміру.



Новий логотип Android

Усередині компанії розробники продовжать використовувати кодові імена при роботі над новими версіями Android, але в реліз збірки будуть виходити з числовою приставкою. Таким чином, наступна версія Android з великою часткою ймовірності буде називатися Android 11.

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