Більшість медичного обладнання вразливе до злому через застарілі ОС

У січні 2020 року Microsoft припинила підтримку другої за популярністю деськтопной ОС – Windows 7. Мільйони користувачів виявилися позбавлені оновлень, які можуть усунути нові загрози безпеці. Як з'ясувалося, один з найбільш сильних ударів прийшовся на медичні установи, 83% обладнання яких перебуває в потенційній небезпеці.

Аналітична компанія UNIT 42 проаналізувала 1,2 мільйона діагностичних пристроїв в тисячах підрозділів організацій охорони здоров'я і на підприємствах США.

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Результати аналізу

Підсумок виявився невтішним: 83% усього медичного обладнання функціонує на ОС, які втратили підтримку. За даними того ж звіту, на кінець 2018 року ця цифра становила 56%.

Тим часом організації все ще можуть отримати 3 роки офіційної підтримки застарілої Windows 7. Наразі це єдиний вихід із ситуації, що склалася. Однак це не вирішить глобальної проблеми, оскільки більша частина обладнання здатна ефективно працювати десятиліттями, в той час як Windows 7 після 2022 року не отримає оновлень навіть за додаткову плату.



Співвіднощення операційних систем, які використовують медичні заклади



Чого чекати далі

Аналітики UNIT 42 висловлюють занепокоєння щодо атак на медичні установи, а також можливості доступу до конфіденційної інформації пацієнтів. У звіті також повідомляється, що 98% всього трафіку IoT-пристроїв передається в незашифрованому вигляді, ставлячи під загрозу особисті відомості хворих.

При цьому 57% таких гаджетів уразливі до зломів середньої або високої серйозності, а 41% всіх атак використовують прогалини в безпеці.

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