Bitcoin подорожчав на 30% за одну ніч

У вересні ціна Bitcoin перейшла планку 10 000 доларів, проте потім стрімко пішла вниз та закріпилась на позначці 7 500 доларів за одну монету. Довгий час курс був відносно стабільним, однак вночі з 25 на 26 жовтня Bitcoin почав стрімко рости.

Нинішній курс біткойна. У ніч на 26 жовтня ціна за біткойн доходила до 10 300 доларів, і зростання в порівнянні з попереднім днем ​​склало значні 40%, повідомляє 4PDA.

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Проте скоригований в ході торгів курс закріпився на рівні 9 600 доларів за цифрову монету, що відповідає 30%-ому зростанню. Одночасно з Bitcoin піднялися ціни і на інші популярні криптовалюти.



Нинішній курс криптовалюти

Причини росту. Аналітики пов'язують подорожчання з недавньою заявою голови КНР Сі Цзіньпіна, в якому він підтримав розвиток блокчейн-платформи. Відразу ж після слів глави держави одна з найбільших китайських газет – People's Daily опублікувала інформацію про цю подію, а університети КНР вже планують відкрити курси навчання цифрової грамотності.

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