"Битва ексклюзивів": Fallout 76 та інші гучні проекти Bethesda з'являться в Steam

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Fallout 76 та інші гучні проекти Bethesda з'являться в Steam
Fallout 76 та інші гучні проекти Bethesda з'являться в Steam / Фото з вільних джерел

Студія Bethesda Softworks пообіцяла випустити низку своїх ігор в сервісі цифрової дистрибуції Steam. Компанія опублікувала відповідне звернення в мережі Twitter.

Які проекти будуть доступні в Steam? Як повідомляє Overclockers, майбутні проекти Bethesda будуть одночасно доступні як в Steam, так і в фірмовому магазині Bethesda Store, включаючи Rage 2, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood і Wolfenstein: Cyberpilot.

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Fallout 76. Крім новинок в Steam буде додана гучна багатокористувацька рольова гра Fallout 76. Вона вийшла в листопаді 2018 року ексклюзивно для Bethesda Store і була неоднозначно прийнята багатьма гравцями і критиками.

Очевидно, даний крок спрямований на спробу трохи пожвавити користувацьку базу Fallout 76, яка зменшується з кожним днем.

В Steam з'являться гучні проекти студії Bethesda
В Steam з'являться гучні проекти студії Bethesda

Війни між Steam і Epic Games Store. У будь-якому випадку, ми стаємо свідками "війни ексклюзивів" між Steam і Epic Games Store. Раніше Microsoft оголосила про випуск колекції консольних шутерів Halo: The Master Chief Collection в Steam.

У свою чергу Epic Games Store може похизуватися Metro: Exodus, Detroit: Become Human, Heavy Rain, Control, The Outer Worlds та іншими іграми.

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Теги: Техно Ігри Steam
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