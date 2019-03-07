Битва гігантів: як розподілилися ролі AMD і NVIDIA на ринку дискретних відеокарт

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Як розподілилися ролі AMD і NVIDIA на ринку дискретних відеокарт
Як розподілилися ролі AMD і NVIDIA на ринку дискретних відеокарт / Фото з вільних джерел

Каліфорнійська аналітична компанія Jon Peddie Research підготувала новий звіт щодо справ на ринку дискретних графічних карт. Згідно із підрахунками експертів, із жовтня по грудень 2018 року AIB-партнерами AMD і NVIDIA було реалізовано відеокарт на суму 2,8 мільярда доларів, а обсяг відповідного ринку досяг позначки в 17 мільярдів доларів.

Як повідомляє Overclockers, поставки відеокарт за останні три місяці 2018 року виявилися на 10,75% нижче, ніж в третьому кварталі. Найсильніше це падіння торкнулося адаптерів на чіпах AMD.

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За підсумками четвертого кварталу частка "червоного" розробника GPU скоротилася до 18,8%, а поставки відеокарт з графічними процесорами NVIDIA, відповідно, зросли до 81,2% від загального числа.

Аналіз ринку дискретних відеокарт
Аналіз ринку дискретних відеокарт

Слід зазначити, що ще в другому кварталі Advanced Micro Devices належало 34,9% ринку дискретних відеокарт, тоді як конкуренту – 65,1%.

Очевидно, для ефективної конкуренції з NVIDIA в даному сегменті "червоним" потрібно щось більше, ніж просто зниження цін на старі моделі карт. Залишається сподіватися, що AMD вдасться виправити ситуацію, що склалася завдяки релізу прискорювачів Navi, запланованого на друге півріччя.

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Теги: Техно IT-бізнес Відеокарти AMD NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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