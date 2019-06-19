Битва титанів: процесори AMD Ryzen 3000 значно перевершують рішення Intel Core i9

Минулого тижня компанія AMD розповіла перші деталі про процесори Ryzen 3000. Зауважимо, "червоні" планують дати серйозний бій Intel і, схоже, в них це вийде без проблем.

Як повідомляє Arstechnica, щоб оцінити перевагу нових рішень AMD над рішеннями Intel досить просто подивитися на порівняння графіки і послухати, що про Ryzen 3000 сказав директор з менеджменту клієнтських продуктів AMD Тревіс Кірш.

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Я не думаю, що у людей буде хоч якась причина купувати процесори Intel після того, як ми запустимо лінійку Ryzen 3000,

– заявив Тревіс Кірш.

Порівняння процесорів Intel та AMD. Такі гучні слова підкріплюються солідними аргументами у вигляді порівняльних графіків. На папері нові процесори AMD дійсно перевершують вироби конкурентів.

Якщо вірити даним, Ryzen 3000 показують себе краще будь-яких аналогів від Intel за всіма параметрами і лише трохи поступаються їм в однопоточній продуктивності.

Нова лінійка процесорів від AMD представлена ​​в п'яти варіантах, кращий з яких обійдеться в 499 доларів (близько 13 200 гривень). Так, як і Core i9-9900k, проте чіп від "синіх" Ryzen перевершує в усьому.

Дата старту продажів. Зауважимо, продажі чіпсетів AMD Ryzen 3000 стартують 7 липня 2019 року.

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