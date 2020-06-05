Пандемія коронавірусу завдала серйозної шкоди бізнесові у всьому світі. Ї хоч багато країн вже почали послаблювати карантин, чекати полегшення поки не варто. Навпаки, компанії мають розпочати серйозну підготовку до нової хвилі кризи.

Про це заявили фахівці IT-компанії Tet під час вебінару "IT після кризи: як зміниться бізнес", участь у вебінарі взяв і 24 канал.

До теми Google роздає по тисячі доларів працівникам, що працюють з дому

На що звернути увагу

Хмара. Експерти радять подбати про віддалену роботу працівників і не поспішати із поверненням в офіс. Аби забезпечити повноцінну роботу з дому, у Tet рекомендують підприємцям перевести дані у хмарні сховища та забезпечити працівників доступом до них.

Безпека. Дуже важливий аспект віддаленої роботи – це захист даних. Адже мова йде не лише про персональні дані користувача, але про конфіденційну інформації цілої компанії. Тож важливо подбати про належні антивірусні заходи на кожному домашньому ПК працівників.

Фахівці нагадують, що зараз найсерйозніші удари для бізнесу відбуваються через IT. Зокрема, українцям нагадують про масштабну атаку через вірус Petya.

У червні 2017 року від вірусу постраждали третина українських банківських установ, «Нова пошта», а також уряд, низка енергетичних компаній та редакції українських медіа.

Важливо Uber продовжує звільнення працівників: скоротили чверть штату

Друга хвиля кризи

Про другу хвилю коронавірусу, яка власне і спровокує новий виток кризи, попереджають і епідеміологи. Адже вірус сам по собі нікуди не зникне, а навпаки продовжує мутувати. Поодинокі випадки захворюваності будуть і влітку. А вже восени на українців чекає нова хвиля епідемії коронавірусу.