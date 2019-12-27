Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій

2019 рік виявився непростим для багатьох технологічних компаній. Було чимало випробувань та скандалів, які залишили відбиток і на українському ринку. При цьому було у цьому році і багато перемог та інноваційних рішень.

Техно 24 поспілкувався із представниками ключових гравців на ринку технологій в Україні та розпитав, як вони можуть підсумувати роботу компаній у 2019 році.

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Інна Ліванова, керівник напряму продажів HONOR Ukraine

Як частина компанії Huawei бренд HONOR також зіткнувся з обмеженнями з боку Google. Ми адаптували модельний ряд і змінили фокус у стратегії, тому наразі ситуація не торкнулася українських споживачів. Всі моделі, які зараз представлені на ринку України, продаються з сервісами Google, глобальна ситуація ніяк не вплине на вже придбані смартфони, а також ті моделі, які зараз представлені в роздрібних мережах.

Інна Ліванова, HONOR Ukraine

У цьому році ми розширили дистрибуцію і перейшли з моделі обмеженої дистрибуції на відкритий ринок. Крім національних рітейлерів ми почали активно працювати з регіональними роздрібними мережами.

Друге півріччя було для нас досить успішним, ми досягли своєї рекордної долі ринку в період back to school. За внутрішніми оцінками вона становила близько 8%. Також в 2019 році бренд HONOR залишався в п’ятірці брендів смартфонів на ринку України.

Карина Кірпічова, директор із продажів ОРРО Україна

2019 рік став роком виходу бренду ОРРО на український ринок. В серпні 2019 компанія зайшла в Україну у тестовому режимі з першою моделлю OPPO А5s. До офіційної презентації бренду ми хотіли протестувати усі бізнес-процеси на новому для компанії ринку, прибрати усі слабкі місця, якщо такі будуть.

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Після цього, у жовтні, бренд ОРРО представив лінійку із 5 моделей у двох кольорах кожна, у тому числі флагман ОРРО Reno2 з першою в світі поп-ап камерою з ефектом відео-боке, 20-тикратним цифровим зумом і ультранічним режимом для фото у цілковитій темряві.

Презентація ОРРО в Україні/ Фото/oppo.com

У 2019 році ми почали активно знайомити нашого потенційного клієнта з продуктом за допомогою масштабних інформаційно-рекламних кампаній. Наразі ми задоволені рівнем знання, який нам вдалося побудувати за цей короткий час. Окрім цього, ми активно працювали над розширенням нашої партнерської мережі. Якщо компанія розпочинала вихід на ринок із Comfy та Цитрус, то сьогодні мережа партнерів збільшилась, смартфони ОРРО можна купити також у мережі Фокстрот, на Rozetka та в Eldorado.

Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні

У 2019 ми зберегли лідерську позицію і зайняли чверть глобального ринку ПК з рекордним рівнем поставок – понад 17 мільйонів ​​одиниць. До речі, зовсім недавно компанія відсвяткувала продаж 150-мільйонного ноутбука ThinkPad. Вже четвертий рік поспіль Lenovo входить до трійки світових виробників планшетів.

В Україні ми впевнено посідаємо перше місце у ніші ноутбуків і повернули лідерство в категорії планшетів. Що стосується труднощів, в цьому році ми зіткнулися з глобальним дефіцитом комплектуючих. Але ця проблема не вплинула на поставки комп'ютерної техніки в Україні. Варто відзначити деструктивну цінову конкуренцію між виробниками, яка на українському ринку загострилася в травні-червні і напередодні "чорної п'ятниці".

Тарас Джамалов, Lenovo

2019 рік став для нас знаковим – ми представили новий бренд Thinkbook. Це стильний ноутбук з потужною "начинкою" для нового покоління співробітників, який успадкував надійність бізнес-лінійки ThinkPad в поєднанні з молодіжним дизайном.

Ми також зібрали першу українську команду, старшу 55 років, у Counter-Strike: GO "Ageless shooters", які виграли з рахунком 16: 1 у знаменитої команди зі Швеції "Silver Snipers".

Андрій Яворський, віце-президент по стратегії і технологій GlobalLogic

2019 рік був насиченим для нас з точки зору бізнесу і соціальних ініціатив. Ключова подія, безумовно, те, що GlobalLogic консолідувала бізнес в Центральній і Східній Європі (CEE). Регіон включає в себе 13 локальних центрів розробки, які об'єднують понад 6000 технічних фахівців з України, Польщі, Словаччині та Хорватії.

Очолює його Ігор Біда, старший віце-президент компанії і керуючий директор GlobalLogic в Україні. Для нас консолідація означає не тільки зростання ключових бізнес-показників, але і розширення можливостей інвестувати в інноваційний потенціал країни, обмінюватися досвідом і експертизою і створювати крос-командні проекти в Центральній і Східній Європі.

Наша мета не тільки підбирати необхідних для проектів професіоналів, а й розширювати ринок.

У 2019 на розвиток інженерних талантів в CEE було виділено 1,5 мільйона доларів. Ми активно розвивали ініціативу GlobalLogic Education і уклали співпрацю з 15 університетами з Києва, Львова, Харкова та Миколаєва.

В цьому році компанія також випустила Embedded Starter Kit – набір плати і датчиків для вивчення програмування вбудованих систем, свого роду індустріальний стандарт в цьому напрямку. Для навчання Embedded-інженера необхідне дороге обладнання, і найчастіше університети не можуть собі його дозволити. Embedded Starter Kit якраз вирішує це завдання і дає можливість студентам відточувати свої навички на практиці. Зараз його використовують понад 1000 фахівців. У 2020 році ми збираємося передати в університети ще 300 таких наборів.

У липні 2019 роки ми запустили додаток EcoHike. Це внутрішній проєкт львівської команди GlobalLogic, за допомогою якої будь-який українець може зробити свій внесок у поліпшення екологічної ситуації в країні. Додаток дає змогу активістам ставити мітки з місцями скупчення сміття і спільними зусиллями прибирати його.

Робота над проєктом тривала майже рік, однак це було того варте – всього за 3 місяці в додатку зареєструвалося понад 1000 користувачів, було створено 60 міток, за допомогою EcoHike в Карпатах прибрали тонну сміття. У наступному році ми плануємо вдосконалювати цю програму і розширювати його функціонал на основі відгуків користувачів.

Ірина Волк, генеральний менеджер Dell Technologies в Україні, Білорусі, Молдові, країнах Кавказу

Державний курс на цифровізацію, проголошений цього року, виокремлення міністерства цифрової трансформації, ціла низка цифрових ініціатив та прихід до влади ІТ-бізнесменів не могли б не вплинути на галузь. Спостерігається певне пожвавлення на ринку, але уточню, що сам процес цифровізації триває вже не перший рік і потребуватиме для своєї повноцінної реалізації тривалого часу та значних матеріальних ресурсів. Наразі можна побачити певну обмеженість цих ресурсів.

Ірина Волк, Dell

Утім, для цифровізації немає альтернатив, тому хай і поступово, але процес відбуватиметься. Ми бачимо, що з'являються проєкти у контексті smart-city. Dell Technologies має намір долучитися до розбудови концепції smart-city у Харкові, і у вересні було підписано відповідний меморандум.

Для родини компаній Dell Technologies це був доволі вдалий рік. Ми розширили свою присутність в Україні. Наша країна має особливе значення для Dell Technologies, тому вона інвестує у свій розвиток тут. Зокрема, наша команда збільшилася удвічі за останні півтора роки.

Атанас Райков, старший директор з розвитку бізнесу Viber в СНД, ЦСЄ, країнах Близького Сходу та Північної Африки

2019 рік був успішним для Rakuten Viber і ознаменувався низкою важливих для нас подій. Viber продовжує утримувати безперечне лідерство серед найпопулярніших і безпечних додатків у світі. Нині понад 96% власників смартфонів користуються Viber. І на це є 2 причини.

Перша – високий рівень безпеки програми: все спілкування в Viber за замовчуванням захищене наскрізним шифруванням.

Друга – постійне оновлення і додавання функцій, необхідних користувачам. У 2019 ми повністю оновили дизайн, додали дві темні теми оформлення. Viber став ще швидшим і надійнішим. Запустили групові дзвінки, додали можливість створювати власні стікерпаки, проводити опитування, залишатися на зв'язку з рідними і близькими за кордоном за допомогою Viber Out і можливість отримати локальний номер, де б користувач не був.

Viber – найпопулярніший додаток в Україні

Україна – стратегічно важливий ринок для Rakuten Viber і в 2019 році ми підтвердили серйозність наших планів розвиватися на ньому. У червні відбувся візит до Києва засновника Rakuten і власника Viber – Хіроші Мікітані і директора Viber Джамелем Агау, в рамках якого вони зустрічалися з Президентом України та представниками бізнес-партнерів. Тут же в липні у нас з'явився перший офіційний співробітник – Євген Боднар. Він відповідає за розвиток партнерських відносин.

В кінці року ми спільно з Mastercard запустили сервіс Moneytou, за допомогою якого українці можуть переказувати гроші один одному прямо в чаті. Україна стала другою країною в світі, де з'явився цей сервіс.

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В кінці 2018 роки ми додали можливість створювати спільноти в Viber, які дозволяють об'єднати необмежену кількість користувачів. А вже в 2019 Олег Винник і група Время и Стекло зібрали понад мільйон шанувальників своєї творчості в спільнотах Viber. Інші українські зірки теж об'єднали величезну фан-базу в своїх спільнотах: Оля Полякова – 960 000 передплатників, Тіна Кароль – 940 000 передплатників і багато інших.

В 2019 Viber виповнилося 9 років, і ми відзначили цей ювілей разом з користувачами, подарувавши їм можливість вигравати подарунки від Viber і наших партнерів у додатку.

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