Blizzard випустила Warcraft 3: Reforged – оновлену версію класичної гри
Американська компанія Blizzard, що займається виробництвом ігор, випустила оновлену гру Warcraft 3: Reforged. Це оновлена версія класичної стратегії Warcraft 3: Reign of Chaos, що вийшла в 2002 році.
Про це сказано на сайті розробників.
Реліз нової версії гри відбудеться в 2019 році.
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Так, як розповіли творці, Warcraft 3: Reforged отримає оновлену графіку, анімацію персонажів і призначений для користувача інтерфейс. Крім того, автори додали підтримку роздільної здатності 4К і покращений штучний інтелект, який керуватиме ворогами.
"Ми відтворили візуальні елементи оригінальної гри з використанням передових технологій анімації, створили нові ролики тривалістю в кілька годин, а також оновили редактор карт і додали в гру функціонал Blizzard Battle.net, що відкриває нову сторінку в історії мережевих баталій. Завдяки всьому цьому Reforged по праву може вважатися найдосконалішою версією Warcraft III", – кажуть розробники.
На офіційному сайті вже доступне попереднє замовлення.
Warcraft 3: Reforged: трейлер
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