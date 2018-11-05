Blizzard випустила Warcraft 3: Reforged – оновлену версію класичної гри

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Warcraft 3: Reforged
Warcraft 3: Reforged

Американська компанія Blizzard, що займається виробництвом ігор, випустила оновлену гру Warcraft 3: Reforged. Це оновлена версія класичної стратегії Warcraft 3: Reign of Chaos, що вийшла в 2002 році.

Про це сказано на сайті розробників.

Реліз нової версії гри відбудеться в 2019 році.

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Так, як розповіли творці, Warcraft 3: Reforged отримає оновлену ​​графіку, анімацію персонажів і призначений для користувача інтерфейс. Крім того, автори додали підтримку роздільної здатності 4К і покращений штучний інтелект, який керуватиме ворогами.

"Ми відтворили візуальні елементи оригінальної гри з використанням передових технологій анімації, створили нові ролики тривалістю в кілька годин, а також оновили редактор карт і додали в гру функціонал Blizzard Battle.net, що відкриває нову сторінку в історії мережевих баталій. Завдяки всьому цьому Reforged по праву може вважатися найдосконалішою версією Warcraft III", – кажуть розробники.

На офіційному сайті вже доступне попереднє замовлення.

Warcraft 3: Reforged: трейлер 

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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