Blizzard представить власну гру за мотивами Pokémon Go

Хоча мобільна гра Diablo Immortal від студії Blizzard отримала не дуже схвальні відгуки, розробники все ж налаштовані і далі випускати мобільні додатки. За попередніми даними, автори культової гри World of Warcraft готують потенційно гучний проект.

Про це повідомляє Kotaku.

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"Інкубаційний відділ" студії, як повідомляється, працює над мобільною грою за мотивами Warcraft, на яку сильно вплинула механіка успішної Pokémon Go.

Провідний дизайнер Корі Стоктон, який також працює над World of Warcraft, нібито є величезним шанувальником Pokémon. Більш того, в повідомленні йдеться, що багато співробітників Blizzard щодня змагаються один з одним у Pokémon Go в своєму кампусі.

Трейлер гри World of Warcraft: Battle for Azeroth – дивіться відео

Проте, проект за мотивами Warcraft буде набагато більш масштабним, ніж Pokémon Go і, зокрема, отримає елементи однокористувацької гри. Наразі це всі деталі, які вдалося вивідати журналістам.

В Blizzard працює багато любителів мобільних ігор. Насправді, в мобільні проекти грає дуже багато людей. Реакція всередині компанії на Immortal сильно відрізняється від реакції за її межами,

– зазначив один із співробітників студії.

Нагадаємо, окрім інформації про мобільну версію гри World of Warcraft, Kotaku опублікувало інформацію про ще один гучний проект студії Blizzard – Diablo IV. Редактору порталу вдалося вивідати маловідомі деталі про гру і дізнатися, яким мав бути проект з самого початку.

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