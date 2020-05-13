Блогер знайшов нестандартне застосування колесам для Apple Mac Pro за 700 доларів: відео

Вартість комплекту коліс, представлених Apple для фірмового десктопа Mac Pro 2019, наробила чимало шуму на просторах інтернету. Перевірити, чи вартий аксесуар цих грошей, взявся автор YouTube-каналу Braille Skateboarding.

У своєму відео блогер використав дорогий аксесуар у ролі комплектуючих для скейтборда – і розповів, що з цього вийшло.

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Чи вдалося покататися на "Apple-борді"

Стандартні колеса для скейтборду коштують на Amazon в середньому від 20 до 50 доларів. Але блогер, за його словами, вирішив випробувати в справі "магію Apple" – до своєї нової дошки він прикріпив дорогий аксесуар для Mac Pro з хромованої сталі.

Перша спроба проїхатися на такому "гібриді" виявилася провальною – колеса довільно поверталися в різних напрямках, і впоратися з "яблучним" скейтбордом не змогли навіть професіонали.

Блогер продемонстрував "Apple-борд" на відео:

З використанням спеціальної фіксуючої підвіски хід дошки став контрольованим – в результаті автор відео та інші скейтери змогли виконати кілька трюків. Проте блогер зазначив, що з колесами для Mac Pro дошка вийшла дуже важкою – навіть попри витрачені гроші, він навряд чи буде користуватися скейтом далі.

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Аксесуари для Mac Pro

Apple розпочала продавати коліщатка та ніжки для своїх флагманських комп'ютерів в середині квітня. Коліщатка для Mac Pro (2019) можна купити окремо – їхня вартість становить 699 доларів (19 300 гривень). Ціна ж коліщаток в комплекті з ПК – 399 доларів.

Також ви можете окремо купити ніжки для Mac Pro – Feet Kit. Їх вартість становить 299 доларів (8 300 гривень).

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