Блогер додав до смартфона Google Pixel 3 фішку Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Популярний блогер Зак Нільсон додав до смартфона Google Pixel 3 фішку, яку раніше використали розробники у моделі Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Як це відбувалось блогер показав на своєму каналі JerryRigEverything.

Pixel 3 має захист від води, тож для зняття задньої кришки блогер використав фен, щоб послабити дію клею. Далі він акуратно зняв клей, не пошкодивши шлейф сканера відбитків пальців.

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Коли кришку було знято, він почав здирати фарбу із її внутрішньої сторони. В результаті він отримав повністю прозору поверхню із матовим покриттям в нижній частині.

Як у Google Pixel 3 зробили прозору кришку

У такому форматі під прозорою кришкою видно багато компонентів, включаючи бездротову зарядку, акумулятор, вібромотор і камеру.

Як відомо, раніше прозору кришку в дизайні використали інженери Xiaomi при створенні Mi 8 Explorer Edition. Щоправда, згодом виявилось, що апаратна начинка, яку було видно під прозорою кришкою, була не реальна, а наклеєна.

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