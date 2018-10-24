Блогер додав до смартфона Google Pixel 3 фішку Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

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Google Pixel 3 з прозорою кришкою
Google Pixel 3 з прозорою кришкою

Популярний блогер Зак Нільсон додав до смартфона Google Pixel 3 фішку, яку раніше використали розробники у моделі Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Як це відбувалось блогер показав на своєму каналі JerryRigEverything.

Pixel 3 має захист від води, тож для зняття задньої кришки блогер використав фен, щоб послабити дію клею. Далі він акуратно зняв клей, не пошкодивши шлейф сканера відбитків пальців.

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Коли кришку було знято, він почав здирати фарбу із її внутрішньої сторони. В результаті він отримав повністю прозору поверхню із матовим покриттям в нижній частині.

Як у Google Pixel 3 зробили прозору кришку  

У такому форматі під прозорою кришкою видно багато компонентів, включаючи бездротову зарядку, акумулятор, вібромотор і камеру.

Як відомо, раніше прозору кришку в дизайні використали інженери Xiaomi при створенні Mi 8 Explorer Edition. Щоправда, згодом виявилось, що апаратна начинка, яку було видно під прозорою кришкою, була не реальна, а наклеєна.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Google Google Pixel 3 Google Pixel
Джерело: Техно
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