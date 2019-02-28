Блогер повністю розібрав смартфон Samsung Galaxy S10 +

Популярний YouTube-блогер під ніком pwrdbykyank записав свіже відео із новеньким флагманом Samsung Galaxy S10 +. У ролику він розібрав смартфон на дрібненькі деталі.

До речі, в розібраному вигляді можна детально побачити виріз під фронтальну камеру. Ця технологія набуває популярноcті серед виробників смартфонів.

Читайте також: Партії на всіх не вистачить: українці активно розкуповують смартфон Samsung Galaxy S10

Окрім того, розрекламований ультразвуковий дактилоскопічний датчик відрізняється від оптичних аналогів, що використовуються в більшості подібних смартфонів. У Samsung Galaxy S10 + він значно тонший і компактніший. Цікаво, що розібравши смартфон, блогер легко зібрав його знову.

Характеристики Samsung Galaxy S10 +. Смартфон отримав 6,4-дюйймовий OLED-дисплей. Селфі-камера подвійна (10 Мп + 8 Мп). Основна камера складається із 3 модулів: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп (кут огляду 123 градуси).

Блогер розібрав Samsung Galaxy S10 +

Ємність батареї складе 4100 мАг. Таокж смартфони отримали функцію зворотньої зарядки, тобто девайс може заряджати інші пристрої.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно