Блогер повністю розібрав смартфон Samsung Galaxy S10 +

163 Читать новость на русском
Samsung Galaxy S10 +
Samsung Galaxy S10 +

Популярний YouTube-блогер під ніком pwrdbykyank записав свіже відео із новеньким флагманом Samsung Galaxy S10 +. У ролику він розібрав смартфон на дрібненькі деталі.

До речі, в розібраному вигляді можна детально побачити виріз під фронтальну камеру. Ця технологія набуває популярноcті серед виробників смартфонів.

Читайте також:  Партії на всіх не вистачить: українці активно розкуповують смартфон Samsung Galaxy S10

Окрім того, розрекламований ультразвуковий дактилоскопічний датчик відрізняється від оптичних аналогів, що використовуються в більшості подібних смартфонів. У Samsung Galaxy S10 + він значно тонший і компактніший. Цікаво, що розібравши смартфон, блогер легко зібрав його знову.

Характеристики Samsung Galaxy S10 +. Смартфон отримав 6,4-дюйймовий OLED-дисплей. Селфі-камера подвійна (10 Мп + 8 Мп). Основна камера складається із 3 модулів: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп (кут огляду 123 градуси).

Блогер розібрав Samsung Galaxy S10 +

Ємність батареї складе 4100 мАг. Таокж смартфони отримали функцію зворотньої зарядки, тобто девайс може заряджати інші пристрої.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Путін нагородив орденом народного артиста України: у Мінкульті прокоментували інцидент
сьогодні
5362
Теги: Новини Техно Техно Samsung Samsung Galaxy S10 Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
27 лютого 19:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
798
Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
26 лютого 21:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
1253
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1384
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2777
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1155
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук