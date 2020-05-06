Блогер розкрив одну з головних особливостей iPhone SE (2020)

Незабаром після перевірки першого доступного смартфона від Apple на міцність техноблогер Зак Нільсон взявся за вивчення його "внутрішнього світу". Об'єктом уваги автора YouTube-каналу JerryRigEverything стала сенсорна кнопка Home з тактильною віддачею, механізм роботи якої він розглянув буквально зсередини.

Всі особливості роботи кнопки Home нового iPhone SE (2020) блогер розповів на своєму YouTube-каналі.

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Що ж особливого в кнопці Home

Стандарт захисту IP67 відбився на складності розбирання апарату – відкрутивши два фірмових гвинти на нижній стороні корпусу, ентузіасту довелося прогріти фронтальну панель і скористатися канцелярським ножем, щоб відокремити дисплейний модуль. Внутрішній устрій гаджета, включаючи розташування шлейфів, виявився ідентичний моделі iPhone 8. Складнощів з вийманням акумулятора теж не виникло – замість клею виробник використав дві липкі стрічки.

Після демонтажу материнської плати Нільсон дістався до своєї мети – модуля тактильної віддачі Taptic Engine. Ця частина смартфона отримала лінійний вібромотор. На відміну від традиційного ексцентрикового, він створює вібрацію за рахунок коливань металевої пластини під дією електромагнітного поля. Всередині конструкції, крім мідних котушок, виявилася і ємність з маслом, яка використовується для пом'якшення ходу намагнічених пластин, і дві пружини, що виконують аналогічну роботу.

Дивіться повний відео-розбір нового iPhone SE (2020):

На закінчення короткого огляду автор відео зазначив, що ремонт iPhone як і раніше викликає труднощі у пересічних користувачів через велику кількість фіксуючих елементів з гвинтовим кріпленням. Крім того, скляна задня кришка новинки приклеєна до алюмінієвої рамки смартфона, що робить її заміну вкрай складним завданням.

До слова, раніше фахівці iFixit вже зазирали всередину нового смартфона від Apple та винесли свій вердикт щодо ремонтоздатності смартфона.

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