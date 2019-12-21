Блогер цікавим способом обрав смартфон із найкращою камерою: відео

Один із найпопулярніших техноблогерів на YouTube Маркус Браунлі провів незвичайне порівняння камер 16 смартфонів. Особливість тестування в тому, що переможця обирали користувачі оцінюючи фото, при цьому вони не знали, який смартфон зробив конкретне фото.

Деталі випробування

До теми: Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24

В "гонці на вибування" брали участь 16 смартфонів, які відзначилися в 2019 році будь-якими унікальними особливостями, апаратними характеристиками, форм-фактором або іншими функціями.

У битві камер зійшлися наступні моделі: OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 Pro, LG G8 X, ASUS ROG Phone 2, Google Pixel 3a, Google Pixel 4, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Sony Xperia 1, Redmi K20 Pro, ASUS ZenFone 6 і Royole FlexPai.

Алгоритм зйомки для всіх пристроїв, за винятком Xiaomi Mi Note 10, проходив ідентично: асистент блогера відкривав штатний додаток "Камера" і робив фото без будь-яких додаткових налаштувань. У випадку з Xiaomi довелося додатково активувати роздільну здатність 108 Мп.

Випробування камер смартфонів – дивіться відео

Перший раунд

Всі моделі були розбиті по парах, немов в турнірній сітці на вибування. У першому раунді результати розподілились так:

Читайте також: Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року

Для всіх наступних тестів блогер знімав нові фотографії. Пройшовши 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу, в заключному протистоянні за звання смартфона з кращою камерою зустрілися два пристрої Samsung: Galaxy Note10+ та Galaxy S10e.

Переможець

Переможцем стала модель Galaxy Note10+. Блогер зазначив, що проведений тест не претендує на високу об'єктивність, але варто брати до уваги, що в голосуванні за кращий камерофон брали участь чотири мільйони користувачів, при цьому жодна модель не була розкрита до оголошення результатів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно