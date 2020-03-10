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Блогер заснув під час стріму, але заробив на цьому 5500 доларів

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Стрімер Меттью Mizkif Рінаудо / failstreams.com

Із американським стрімером Меттью Mizkif Рінаудо трапився курйоз – він заснув в прямому ефірі, просто під час свого стріму. Цікаво, що це виявилось дуже вигідним рішенням – він заробив на цій халепі 5500 доларів.

Після цього сон на камеру став одним із трендів на Twitch.

Як це трапилось

Спочатку Mizkif жартував, що його мама розізлилася би, якби дізналася, що він в теорії може заробляти гроші, під час сну.

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"Вона думає, що я зараз байдикую. Зачекайте, коли вона зрозуміє, що я заснув і все одно продовжив заробляти гроші", – сказав блогер.

Після цього він підключив бота, який дав змогу підписникам під’єднуватись до відео за донати (гроші) і пішов спати. При цьому він був у навушниках, тож чув відео.

Стрім Меттью Mizkif Рінаудо: сон починається з 3 хвилини

Watch TWITCH CHAT BUYS $3000 IN STOCKS | Twitter/Insta: @REALmizkif | !youtube for new video | !po for PO Box from Mizkif on www.twitch.tv

Цікаво, що частина фоловерів стала спеціально платити гроші, завантажувати гучні і галасливі відео, щоб розбудити стрімера.

Скільки заробив

Така витівка блогера виявилась дуже вигідною. Загальна сума донатів за цей час склала 5594,62 долари. При цьому частину коштів він витратив на Nintendo Switch, який подарував одному з передплатників.

Не дивно, що такий метод стріму дуже сподобався Mizkif. Адже часто стрімери скаржаться на проблеми зі здоров'ям та втому, адже сплять вони досить мало.

"Більшість стрімів дуже виснажують. Цей – навпаки. Пройшов дуже просто. Це – хороша перерва в моїй рутині, адже зазвичай я весь день граю в ігри", – додав блогер.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Ігри
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