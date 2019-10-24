Блокування Telegram в Росії: Пєсков визнав, що сам користується месенджером

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Блокування Telegram в Росії
Блокування Telegram в Росії / scmp.com

З квітня 2018 року Роскомнадзор добився через суд блокування месенджера Telegram на території Росії. Це викликало велике обурення серед росіян. Люди навіть влаштовували протести. Аби далі користуватись сервісом вони почали використовувати механізми для обходу блокування.

Як пише російське видання ixbt.com, зараз у Роскомнадзорі кажуть, що Telegram блокують, але він не заборонений на території Росії.

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Так, заступник глави Роскомнадзору Олексій Волін заявив, що в Росії як і раніше можна користуватися месенджером, не порушуючи закон.

"Рішення про блокування сервісу технічно не означає заборону на користування цим сервісом", – каже Волін.

Більше того, представник президента з питань цифрового і технологічного розвитку Дмитро Пєсков заявив, що він сам користується Telegram

"У нас ніколи в Росії так швидко не розвивалися технології фільтрації інформації і обходу фільтрів, як в історії з Telegram", – сказав Пєсков.

Чому Telegram заблокували в Росії? Навесні 2018 року влада Росії висунула ультиматум месенджерові передати ключі шифрування ФСБ. Якщо цього не відбудеться Telegram заблокують. Так і сталось. При чому блокування відбувалось на межі зі здоровим глуздом. Адже проблеми виникли із роботою Google, Facebook, Однокласники та навіть сайтом Роскомнадзору.

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Теги: Техно Новини Росії Інтернет Новини Техно Telegram
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