Blue Origin перенесла перший запуск "космічних туристів": у чому причина

Аерокосмічна компанія Blue Origin планує відправляти туристів в космос, однак перший комерційний рейс зорельота New Shepard вирішили перенести. Затримка пов’язана із випробуваннями безпеки.

Космічні кораблі Blue Origin вже зробили 10 успішних тестових польотів, включаючи експериментальний запуск для проведення експериментів NASA, повідомляє Engadget.

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Чому перенесли запуск? Компанія заявила, що перед запуском туристів в космос виконає ще два безпілотних запуски, щоб переконатися в безпеці орбітальних "круїзних лайнерів". Повідомляється, що дванадцятий політ відбудеться не раніше листопада 2019 року.

Питання в забезпеченні надійності всієї нашої системи. Причина переносів термінів – це не будь-яка одинична проблема. Ми повинні провести тотальну перевірку системи,

– зауважив генеральний директор Blue Origin Боб Сміт.

Коли почнуть продавати перші квитки? Очікується, що продаж квитків на комерційні рейси почнеться тільки в 2020 році. Над організацією туристичних польотів також працюють й інші компанії, включаючи Boeing та SpaceX, але вони також не оголосили точної дати запуску "космічних маршруток".

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