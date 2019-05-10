Blue Origin представила прототип апарату для висадки на Місяць

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Blue Moon від Blue Origin
Blue Moon від Blue Origin / Фото з відкритих джерел

Глава американської аерокосмічної компанії Джефф Безос презентував прототип космічного апарату для м'якої висадки на поверхню Місяця. Розроблений компанією космічний корабель отримав назву Blue Moon

Презентація проходила в закритому режимі – тільки для журналістів і працівників космічної сфери.

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Для них Безос продемонстрував макет апарату в натуральну величину. Корабель масою майже 15 тонн здатний перевозити чотири всюдиходи. Апарат буде працювати на нещодавно розробленому компанією ракетному двигуні BE-7. Безос наголосив, що розробка апарата велася протягом трьох років. Blue Moon зможе здійснювати м'яку посадку на поверхню Місяця, маючи корисне навантаження від 3,6 до 6,5 тонн.

Це неймовірний транспортний засіб, і він відправиться на Місяць. Настав час повернутися на Місяць. І цього разу залишитися там,
– заявив Джефф Безос.

Перший тестовий запуск апарату без людей запланований на 2023 рік.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що політикою чинної адміністрації є повернення американських астронавтів на Місяць протягом п'яти років. У свою чергу, директор NASA Джим Брайденстайн зазначив, що Сполучені Штати найближчим часом встановлять свою постійну присутність на Місяці.

Тут варто зазначити, що постійної присутності людей на поверхні Місяця не передбачається. Йдеться про те, що на поверхні супутника Землі будуть розміщені ровери та інші зонди, а також люди, які будуть повертатися туди і назад на тривалий час, щоб займатися наукою. Проект також передбачає побудову місячної орбітальної станції на зразок МКС.

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Теги: Техно Космос Джефф Безос
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