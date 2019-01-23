Blue Origin успішно запустила свою ракету New Shepard: відео

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Запуск ракети New Shepard
Запуск ракети New Shepard / theverge.com

23 січня компанія Blue Origin, що належить найбагатшій людині світу Джеффу Безосу, провела успішний запуск своєї ракети-носія New Shepard. Ракета стартувала о 16:50 за Києвом.

Як відомо, New Shepard призначена для туристичних суборбітальних польотів.

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При цьому на відміну від попередніх випробувальних польотів, цього разу ракета містить науково-дослідницьку апаратуру NASA. Агенство викупило усі місця у пасажирській капулі за своєю програмою Flight Opportunities Program.

Запуск New Shepard: відео-трансляція 

Що таке New Shepard? Це ракета, призначена для комерційних суборбітальних польотів. Вона складається з безпосередньо одноступеневої багаторазової ракети-носія (РН) і пасажирської капсули. Система працює автономно: польотом керують бортовий комп'ютер, а не пілот або інженери із Землі.

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Теги: Техно Джефф Безос Космос
Джерело: Техно
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